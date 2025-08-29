Cuatro rayos tocaron tierra esta madrugada en Castelló: aquí cayeron
La lluvia dejó más de 30 litros por metro cuadrado en la ciudad en unos pocos minutos
Castelló vivió esta pasada madrugada, alrededor de las 1.00 horas, una espectacular tormenta. Estuvo, además, muy focalizada en la ciudad, puesto que en municipios cercanos los registros de lluvia fueron muy bajos o, directamente, ni llovió.
En la capital de la Plana se recogieron hasta 33 litros por metro cuadrado. Lo destacado es que fue en el transcurso de únicamente unos minutos. En este vídeo de Vicente Ibáñez se puede apreciar perfectamente cómo la tormenta se cierne sobre la ciudad.
El aguacero, como ya suele ser habitual cuando llueve en Castelló, causó problemas de inundaciones en el entorno de la avenida Valencia.
Cuatro rayos
Además, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante este episodio cayeron cuatro rayos en el término municipal de la capital de la Plana que impactaron en la superficie, y hubo otros 54 intranubes que no llegaron a tocar suelo.
Respecto a los que sí tocaron suelo, Aemet ha dado a conocer en un mapa la localización exacta del lugar en el que cayeron.
Uno de ellos lo hizo en el mar, frente a la playa del Gurugú. Otro, en la zona de la Marajaleria cercana al camino La Ratlla, límite del término municipal.
También cayó otro rayo en plena N-225, carretera que une Almassora con el Grau, a la altura del polígono del Serrallo; y otro muy cerca del grupo Perpetuo Socorro.
