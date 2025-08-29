El Planetari viu el millor estiu de la seua història amb 14.000 visitants i 60 activitats programades
Projeccions, tallers i observacions astronòmiques, els més demandats per a gaudir de la ciència en família
Un estiu de rècord per partida doble. El Planetari ha superat les 14.000 visites a l'estiu en les seues 60 activitats programades, les majors xifres d'assistència en els seus 34 anys d'història. Mancant dos jornades d'agost i la primera quinzena de setembre, l'espai cultural ja ha polvoritzat les xifres presencials respecte a 2024. Les dades d'assistència no oferixen lloc a dubtes: durant el període de l'1 al 30 de juny van ser 2.014 els visitants a l'espai de divulgació científica. El mes de juliol van ser 4.300 visites i 1.585 entrades reservades per a tallers, projeccions o cursos, mentres que a l'agost la xifra d'assistents va pujar a 5.138 persones i 1.670 entrades retirades. (Els tiquets d'accés són necessaris per a controlar l'aforament i planificar els tallers, però totes les activitats són gratuïtes).
A estes xifres cal sumar les persones que han passat per les exposicions “Nova Estella” i “”Holografies”, que han sigut les dos mostres temporals del 2025. A més, el cicle “Contes a peu de mar” ha aconseguit reunir 2.100 espectadors a l'esplanada i el cicle “Cinema de Ciència-ficció” a més de 400 espectadors. En total, 14.093 visitants que han participat en algun dels tallers, projeccions o exposicions de “Un estiu sota les estreles”, el lema de la campanya estival. Sens dubte, el millor preàmbul de cara als actes de celebració de l'Eclipsi Solar d'agost de 2026.
La regidora de Cultura, María España, ha destacat que “un any més, el Planetari s'ha convertit en el centre municipal de cultura a peu de platja. Som uns privilegiats, pocs llocs poden presumir de tindre un espai amb esta ubicació privilegiada al notre país. Volíem apostar pel públic familiar i hem confeccionat la major programació d'activitats de tota la seua història. No podem estar més contents de la resposta dels visitants castellonencs i nacionals, perquè han sigut molts els que venen del territori nacional i es van encantats de l'oferta cultural que tenim a la nostra ciutat”.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras