Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas

Un año y siete meses después de que Zara dejara el edificio de la plaza Santa Clara tras más de 30 años en Castelló, estas instalaciones volverán a prestar servicio comercial con la apertura en los próximos días. Este establecimiento que está en las dependencias alquiladas al grupo Inditex será el más grande a nivel nacional de la cadena valenciana.

Así, la empresa ha decidido abrir sus puertas el próximo viernes 5 de septiembre, según ha podido confirmar el periódico Mediterráneo.

Además, la nueva política comercial de la marca llevará al cierre de la tienda que Druni tiene en la calle Colón y que es la más pequeña de las cuatro que ahora tiene abiertas en la ciudad. Por el contrario, mantendrá la de la calle Herrero esquina con la calle Asensi, la de la calle Navarra y la del centro comercial Salera, comentaron las mismas fuentes consultadas por este diario.

Acceso y diseño moderno

De esta forma, dentro de una semana los castellonenses ya podrán visitar este nuevo comercio, que ofrecerá sus productos de perfumería, cosmética y aseo personal en las tres plantas del inmueble que ocupan un total de unos 1.500 metros cuadrados. El acceso principal será por la plaza Santa Clara, si bien tendrá también una puerta por la calle Enmedio, tal y como sucedía con Zara.

De hecho, ayer mismo los operarios se afanaban en ir finalizando las obras, ya que en los próximos días los responsables de la firma irán trasladando a su interior los productos con el fin de que puedan ponerse a la venta el viernes de la semana que viene.

El acceso al recinto por la calle Enmedio, este jueves. / Mediterráneo

El interior del megastore de Druni dispone de un moderno diseño acorde con los colores de la marca y donde predomina el negro, el verde y el rosa (este último en la segunda planta donde estarán ubicados en los productos de cosmética).

Además, cuenta con un gran acristalamiento y dispondrá de estanterías giratorias y en la fachada que recae sobre la plaza Santa Clara está prevista una pantalla digital de grandes dimensiones para promociones.

El cierre de Zara en este mismo edificio, en enero de 2024, supuso una mala noticia para el sector comercial de Castelló que veía como uno de los buques insignia del grupo Inditex cerraba sus puertas al público. Luego le siguió también Oysho y Pull&Bear durante el pasado año. Los pequeños comerciantes entendían que esta marcha actuaba como polo de atracción al centro de la capital potenciando, de esta forma, las ventas.

El anuncio de la reapertura de este inmueble de la mano de Druni devolvió la esperanza al sector, que siempre ha visto positivamente la instalación de una nueva empresa en este conocido edificio que albergó a los emblemáticos almacenes comerciales Lemon.