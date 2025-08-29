Les millores en la font del Centenari del Grau de Castelló
Per part de l'Autoritat Portuaria
L'Autoritat Portuària de Castelló està duent a terme el condicionament de l'exterior de la galeria de la font del Centenari que presidix la rotonda d'accés a la zona administrativa de PortCastelló.
Esta obra, de caràcter menor, adjudicada a l'empresa Cresol Obres i Servicis per un import de 45.791 euros, es basa en la instal·lació de leds en els dos costats de la passarel·la, també en la mitja canya del got en la part de la mar.
Així mateix, l'actuació, actualment en marxa, compta amb un termini d'execució màxim de dos mesos i contempla també la recrescuda de lluminàries i la seguretat en el recinte confinat de llums submergides.
“L'embelliment de la façana marítima forma part del compromís de l'Autoritat Portuària per obrir el port a la ciutat, millorar la qualitat de vida dels graueros i fer un recinte portuari més accessible, dinàmic i visitable on convisquen castellonencs, veïns i visitants i convertir-lo en una alternativa real d'oci i cultura per a la ciutat de Castelló”, ha destacat el president de l'Autoritat Portuària, Rubén Ibáñez.
Antecedents del projecte
La instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització forma part dels treballs de millora i manteniment de la font després de la renovació integral i modernització de la font, realitzada el passat estiu, que van permetre tornar a posar-la en funcionament després d'anys en desús i posar fi als problemes estructurals que ocasionaven molèsties veïnals associades al soroll i filtracions d'aigua.
La font del Centenari es va inaugurar l'any 2002, amb motiu dels actes de celebració del Centenari del port de Castelló i es compon d'un vell embarcador construït a la fi del segle XIX i inclou una escultura en bronze de l'artista local Juan Ripollés.
El semicercle de pedra que envolta la font són els carreus originals compostos per 120 pedres que provenen de l'antic embarcador.
