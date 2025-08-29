PSOE: "El carril bici del Riu Sec, abandonat un més després de la seua inauguració després d’invertir 3,8 milions"
Reivindicació del grup municipal socialista
El regidor socialista de l'Ajuntament de Castelló Jorge Ribes ha lamentat este divendres el “deplorable estat” en què es troba el carril bici del passeig del Riu Sec, una infraestructura inaugurada fa a penes mes i mig. En concret, Ribes ha alertat de la "perillositat d'aquesta via reservada a ciclistes a causa de l'acumulació de terra i la falta de manteniment que impedeixen distingir fins al color de la via".
Segons ha explicat l'edil, el carril inaugurat el 10 de juliol després d'una inversió global de més de 3,8 milions d'euros dificulta el pas de bicicletes en un gran tram, com mostren les imatges preses este dijous, a causa de l'absència de previsió de neteja. “No és suficient amb fer-se la foto de l'obertura al públic, un projecte d'aquesta envergadura necessita d'una planificació de manteniment”, tal com ha assenyalat Ribes.
A més, l'acumulació d'una capa de terra sobre el carril posa en risc l'evacuació d'aigües pluvials en cas de fortes pluges com les que han afectat aquesta nit a la capital de La Plana, ha explicat el regidor socialista. De fet, l'anunci realitzat hui per part del govern local que l'Ajuntament de Castelló està realitzant una neteja a fons del llit del Riu Sec al costat de la Ronda Nord durant el mes d'agost contrasta amb l'estat d'aquest nou espai, ha detallat.
“Les imatges demostren el compromís que tenen PP i Vox amb la mobilitat sostenible, que o bé eliminen carrils bicis amb maquinària pesant o bé deixen que la brutícia acabe per fer-los desaparéixer”, en paraules de Ribes. El regidor socialista ha exigit a l'equip de govern que coordine a les àrees de Mobilitat i Serveis Públics per a recuperar aquesta zona “abans que siga massa vesprada i es consolide la seua degradació”.
