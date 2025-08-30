Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los detalles del retrato de Carlos Latre como hijo predilecto de Castelló: del teatro a los colores fríos y calientes

Es obra de la artista Tania Traver, de Culla

La artista Tania Traver trabaja en la obra que se presentará el día 5 de septiembre.

La artista Tania Traver trabaja en la obra que se presentará el día 5 de septiembre. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Antes del verano, la artista de Culla Tania Traver recibió uno de los encargos de mayor responsabilidad hasta el momento: realizar el retrato de Carlos Latre como hijo predilecto de Castelló y que pasará a formar parte de la galería pictórica de honor del Ayuntamiento de Castelló.

Tania Traver con la paleta de colores utilizada en la obra.

Tania Traver con la paleta de colores utilizada en la obra. / Mediterráneo

Traver, de 32 años y autora de diversas obras y especialista en retratos asumió el reto con emoción, responsabilidad y con el objetivo de «captar la fisonomía del artista y reflejarla como si estuviera viva». No podía haber ningún fallo y se puso manos a la obra con dedicación. Su esfuerzo y profesionalidad ha dado como resultado un magnífico cuadro pintado al óleo a través de la técnica mixta ya que la base es acrílico. «Me pasaron una fotografía y fui trabajando en la obra que mide 81x64 centímetros», detalló Tania Traver en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Noticias relacionadas y más

Tania Traver trabajando en el retrato de Carlos Latre, en su estudio.

Tania Traver trabajando en el retrato de Carlos Latre, en su estudio. / Mediterráneo

El retrato, que ya está finalizado porque se presentará el día 5 de septiembre a las 19.00 horas en el salón de plenos con motivo de la celebración del 774 aniversario del Privilegio de Traslado y fundación de Castelló, recoge un telón de un teatro como fondo en relación a la profesión del protagonista en colores cálidos (burdeos, rojos, granates) y la imagen de Latre es de medio cuerpo. El humorista viste un traje de chaqueta gris con una corbata con reflejos azulados y verdes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents