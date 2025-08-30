Todos los detalles del retrato de Carlos Latre como hijo predilecto de Castelló: del teatro a los colores fríos y calientes

Antes del verano, la artista de Culla Tania Traver recibió uno de los encargos de mayor responsabilidad hasta el momento: realizar el retrato de Carlos Latre como hijo predilecto de Castelló y que pasará a formar parte de la galería pictórica de honor del Ayuntamiento de Castelló.

Tania Traver con la paleta de colores utilizada en la obra. / Mediterráneo

Traver, de 32 años y autora de diversas obras y especialista en retratos asumió el reto con emoción, responsabilidad y con el objetivo de «captar la fisonomía del artista y reflejarla como si estuviera viva». No podía haber ningún fallo y se puso manos a la obra con dedicación. Su esfuerzo y profesionalidad ha dado como resultado un magnífico cuadro pintado al óleo a través de la técnica mixta ya que la base es acrílico. «Me pasaron una fotografía y fui trabajando en la obra que mide 81x64 centímetros», detalló Tania Traver en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Tania Traver trabajando en el retrato de Carlos Latre, en su estudio. / Mediterráneo

El retrato, que ya está finalizado porque se presentará el día 5 de septiembre a las 19.00 horas en el salón de plenos con motivo de la celebración del 774 aniversario del Privilegio de Traslado y fundación de Castelló, recoge un telón de un teatro como fondo en relación a la profesión del protagonista en colores cálidos (burdeos, rojos, granates) y la imagen de Latre es de medio cuerpo. El humorista viste un traje de chaqueta gris con una corbata con reflejos azulados y verdes.