Més de 400 assistències a les platges de Castelló durant juliol i agost: els rescats i les atencions
Picades de medusa i cremades solars
El Servici de Salvament i Socorrisme de l'Ajuntament de Castelló ha registrat un total de 401 assistències a les platges del Pinar, Serradal i Gurugú durant els mesos de juliol i agost. La majoria d'estes intervencions, al voltant de 360, van estar relacionades amb cures lleus, com a picades de medusa i cremades solars.
Entre les actuacions més rellevants, es van produir 9 avisos per zona de bany, 2 atencions per reaccions al•lèrgiques, 2 rescats per activitats nàutiques i 11 rescats de banyistes. De tots ells, 13 van requerir trasllat en ambulància, tots ells sense gravetat. Antonio Ortolá, regidor de Seguretat i Emergències, ha assenyalat que “el treball de l'equip de Salvament i Socorrisme i la seua coordinació amb els servicis sanitaris, Policia Local i Bombers està sent molt positiu i prova d'això són els resultats”.
El regidor ha indicat que el dispositiu de seguretat continuarà actiu durant setembre, amb l'objectiu de garantir la protecció en totes les platges i mantindre un nivell de vigilància constant.
Ortolá ha destacat també que “el nostre objectiu no és només atendre incidències, sinó també anticipar-nos a elles. Informem els banyistes sobre les normes de seguretat, les zones habilitades per al bany i els riscos dels corrents, i realitzem constants rondes de vigilància per a evitar situacions de perill. La col•laboració de la ciutadania és fonamental perquè el nostre treball siga efectiu i tots puguen gaudir de les platges de manera segura”.
Dispositiu de seguretat de les platges de Castelló
Cal recordar que el desplegament inclou un inspector, un oficial i dos agents fixos, a més de dos patrulles mòbils amb quatre agents, una patrulla del Grup d'Intervenció i Resposta (GIR) amb dos agents, i el suport d'Agents de Mobilitat Urbana (AMUS) segons la necessitat.
Quant al Servici de Salvament i Socorrisme en Platges (SSSP), este roman actiu fins al 30 de setembre, en horari d'11.00 a 20.00 hores, amb un equip format per cap de platja, patró de moto aquàtica, 15 socorristes, un infermer, un tècnic d'emergències sanitàries, ambulància de Suport Vital Avançat, moto aquàtica de rescat i buggy per a desplaçaments ràpids.
El servici compta amb quatre postes sanitàries situades en el passeig marítim (Planetari, Pinar, Gurugú i Serradal) i set torres de vigilància distribuïdes estratègicament: quatre a la platja del Pinar, una en el Gurugú i dos en el Serradal, garantint una cobertura completa per a qualsevol incidència.
