Més de 400 assistències a les platges de Castelló durant juliol i agost: els rescats i les atencions

Picades de medusa i cremades solars

El regidor Ortolá amb el patró del servici de socorrisme de les platges de Castelló.

El regidor Ortolá amb el patró del servici de socorrisme de les platges de Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Servici de Salvament i Socorrisme de l'Ajuntament de Castelló ha registrat un total de 401 assistències a les platges del Pinar, Serradal i Gurugú durant els mesos de juliol i agost. La majoria d'estes intervencions, al voltant de 360, van estar relacionades amb cures lleus, com a picades de medusa i cremades solars.

Entre les actuacions més rellevants, es van produir 9 avisos per zona de bany, 2 atencions per reaccions al•lèrgiques, 2 rescats per activitats nàutiques i 11 rescats de banyistes. De tots ells, 13 van requerir trasllat en ambulància, tots ells sense gravetat. Antonio Ortolá, regidor de Seguretat i Emergències, ha assenyalat que “el treball de l'equip de Salvament i Socorrisme i la seua coordinació amb els servicis sanitaris, Policia Local i Bombers està sent molt positiu i prova d'això són els resultats”.

El regidor ha indicat que el dispositiu de seguretat continuarà actiu durant setembre, amb l'objectiu de garantir la protecció en totes les platges i mantindre un nivell de vigilància constant.

Ortolá ha destacat també que “el nostre objectiu no és només atendre incidències, sinó també anticipar-nos a elles. Informem els banyistes sobre les normes de seguretat, les zones habilitades per al bany i els riscos dels corrents, i realitzem constants rondes de vigilància per a evitar situacions de perill. La col•laboració de la ciutadania és fonamental perquè el nostre treball siga efectiu i tots puguen gaudir de les platges de manera segura”.

Dispositiu de seguretat de les platges de Castelló

Cal recordar que el desplegament inclou un inspector, un oficial i dos agents fixos, a més de dos patrulles mòbils amb quatre agents, una patrulla del Grup d'Intervenció i Resposta (GIR) amb dos agents, i el suport d'Agents de Mobilitat Urbana (AMUS) segons la necessitat.

Quant al Servici de Salvament i Socorrisme en Platges (SSSP), este roman actiu fins al 30 de setembre, en horari d'11.00 a 20.00 hores, amb un equip format per cap de platja, patró de moto aquàtica, 15 socorristes, un infermer, un tècnic d'emergències sanitàries, ambulància de Suport Vital Avançat, moto aquàtica de rescat i buggy per a desplaçaments ràpids.

El servici compta amb quatre postes sanitàries situades en el passeig marítim (Planetari, Pinar, Gurugú i Serradal) i set torres de vigilància distribuïdes estratègicament: quatre a la platja del Pinar, una en el Gurugú i dos en el Serradal, garantint una cobertura completa per a qualsevol incidència.

