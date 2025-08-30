Los 'puntos negros' de Castelló que emergen con las fuertes lluvias. Aquí los tienes

La lluvia torrencial que cayó sobre Castelló en la madrugada de ayer durante dos horas (de 00.45 a 02.45 horas) volvió a evidenciar los puntos negros que tiene la capital en cuanto a inundaciones se refiere: el túnel de la ronda Sur, el del grupo Virgen de Lourdes y la avenida de Valencia a la altura de las calle Larra y Picasso.

Según datos de la Policía Local de Castelló y de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la mayor cantidad de agua, 33 l/m2, cayó en la zona de la calle Río Júcar muy próxima a la avenida de Valencia donde se volvieron a repetir las anegaciones que han denunciado los vecinos en reiteradas ocasiones. Y es que, según datos oficiales, fue precisamente en esta zona sur y en el este (la estación del Palau de la Festa marcó 24,8 l/m2) donde cayeron un mayor número de litros.

Imagen de las inundaciones en la avenida de Valencia, en la madrugada de ayer. / Mediterráneo

Esta situación provocó el cierre al tráfico de los dos túneles durante unos 45 minutos reabriéndose la pasada noche y sin que se hubieran registrado vehículos no conductores en el interior de los mismos. Tampoco hubo que lamentar ningún otro tipo de incidencias, informaron fuentes policiales al periódico Mediterráneo.

Ismael Mateu

En cuanto a la reciente crecida de agua motiva por las fuertes lluvias en la avenida de Valencia que se volvieron a repetir la pasada madrugada, hay que recordar que el Ayuntamiento de Castelló aprobó el pasado día 14 el expediente de proyecto de las obras antiinundaciones para mejorar el drenaje de la confluencia de este vial con la calle Larra y la calle Picasso y la instalación de un tamiz aliviadero en la avenida Villarreal con un presupuesto de cercano a los 500.000 euros. En este sentido, fuentes municipales aseguraron a este diario que estos trabajos de adecuación estarán finalizados este mismo año.

Finalmente, y debido a esta fuerte tormenta, cuatro rayos impactaron también en el término municipal de la capital de la Plana. Uno de ellos cayó sobre el mar a la altura de la playa del Gurugú; otro en la Marjaleria cercano al Camí la Ratlla; un tercero en las inmediaciones del grupo Perpetuo Socorro; y el cuarto en la N-225 junto al polígono del Serrallo.