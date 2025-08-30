¿Saps qui son els guardonats amb els Premis 'Ciutat de Castelló' 2025? A més a més, hi ha novetats
El lliurament és el dia 8 al Teatre Principal de la capital
Amb l'arribada del mes de setembre, Castelló celebra els actes commemoratius amb motiu de l'aniversari de la fundació de la ciutat. Una programació d'esdeveniments que conjuga cultura, història, el calat festiu i tradicional, amb propostes d'oci per a tots els públics i edats. En el marc d'aquests esdeveniments commemoratius que donaran principi el dia 3 i culminaran el 8 de setembre, per segon any consecutiu, la gala de Premis Ciutat de Castelló serà l'encarregada de posar punt i final a les celebracions.
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha assenyalat que “els premis Ciutat de Castelló suposen una doble celebració, d'una banda l'obertura del curs cultural i, per un altre, la gran celebració del talent castellonenc”.
En aquest sentit, la primera edil ha assenyalat que “any rere any es demostra que aquesta és una ciutat que respira cultura i els escriptors de la qual, músics o actors mereixen el nostre suport. És emocionant veure ple el Teatre Principal de totes les persones que al llarg de l'any fan possible la cultura per a tots".
Així doncs, el pròxim 8 de setembre a les 20.00 hores, el Teatre Principal obrirà el teló per a reconéixer la trajectòria, el nivell dels seus treballs i la professionalitat “de castellonencs destacats per fer coses extraordinàries”, afirma Carrasco.
Categories de premis
El lliurament de premis distingirà a persones il·lustres en les modalitats de teatre, narrativa, excel·lència musical, literatura infantil il·lustrada i Per la Pau.
Una de les novetats dels premis en aquesta edició, ha avançat l'alcaldessa, és que enguany s'incorpora també el lliurament del Premi Nacional de Ceràmica, que es va atorgar en Cevisama a l’artista Carlos Martínez. “Si parlem de reconéixer el talent, considerem que és important també visibilitzar la rellevància que per als castellonencs té el sector ceràmic”, declara la primera edil.
Un esdeveniment amb cultura
Pel que fa a l'acte pròpiament dit, l'alcaldessa de Castelló també ha avançat que els presentadors seran els còmics valencians Jajaers.
També serà una gala marcada per música, dansa i molta cultura castellonenca, per la qual cosa Carrasco ha informat que l'apartat musical estarà protagonitzat per la castellonenca Dayan Soul (Diana Segarra) i la Banda Municipal de Castelló.
D'altra banda, també participarà en la gala el Jove Ballet de Castelló, i l'escriptora i Premi Azorín Rosario Raro serà la mantenidora de l'acte.
Els premiats
En la categoria de Teatre, el premiat és Pedro Montalbán Kroebel per l'obra “Els desastres de la guerra”.
En l'apartat de Narrativa, Francisco Urbano Pérez Benedicto per l'habitació de la porta blava.
En la categoria d'Excel·lència Musical Guitarrista Manuel Babiloni, el premiat és Jaume Cabré i Fabré.
En Literatura Infantil Il·lustrada, “Tombatossals”, s'atorga a Irene Verdú i Gloria Celma per “Pepica Gra”.
Finalment, el guardó per la Pau Vicent Martínez Guzmán reconeix el projecte Xarxes Sanitàries Solidàries de Medicus Mundi Mediterrània.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló