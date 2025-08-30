Vecinos de Castelló denuncian una "plaga" de gusanos más intensa por la lluvia
"Suben por las paredes de las viviendas"
Vecinos de Castelló denunciaron ayer a este periódico una "plaga" de gusanos que se puso de manifiesto con una mayor intensidad debido a las últimas lluvias que cayeron sobre la capital de la Plana en la madrugada de ayer.
Y que las fuertes precipitaciones provocaron que los gusanos proliferaran en la superficie en mayor medida provocando el malestar del vecindario de las calles Camp de Morvedre y Pico Almenaras, casi en el término municipal de Almassora y enfrente del grupo Santa Teresa.
Una de las vecinas afectadas explicó a este rotativo que la situación "es insufrible porque a los gusanos se suman cucarachas y ratas debido a la existencia de un solar sin limpiar en las inmediaciones de estas viviendas".
Los gusanos, según los afectados, suben por las paredes de las casas y esta situación "la llevamos sufriendo desde hace un año". Este viernes "había más de 10.000 gusanos que ocupaban la mitad del carril y causaban molestias". "Incluso han intentado prender fuego al solar que no está limpio y un día tendremos un disgusto", prosiguió.
