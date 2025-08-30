Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Castelló denuncian una "plaga" de gusanos más intensa por la lluvia

"Suben por las paredes de las viviendas"

Paloma Aguilar

Vecinos de Castelló denunciaron ayer a este periódico una "plaga" de gusanos que se puso de manifiesto con una mayor intensidad debido a las últimas lluvias que cayeron sobre la capital de la Plana en la madrugada de ayer.

Gusanos en las paredes.

Gusanos en las paredes. / Mediterráneo

Y que las fuertes precipitaciones provocaron que los gusanos proliferaran en la superficie en mayor medida provocando el malestar del vecindario de las calles Camp de Morvedre y Pico Almenaras, casi en el término municipal de Almassora y enfrente del grupo Santa Teresa.

Detalle de los gusanos.

Detalle de los gusanos. / Mediterráneo

Una de las vecinas afectadas explicó a este rotativo que la situación "es insufrible porque a los gusanos se suman cucarachas y ratas debido a la existencia de un solar sin limpiar en las inmediaciones de estas viviendas".

Otra imagen de la &quot;plaga&quot;.

Otra imagen de la "plaga". / Mediterráneo

Los gusanos, según los afectados, suben por las paredes de las casas y esta situación "la llevamos sufriendo desde hace un año". Este viernes "había más de 10.000 gusanos que ocupaban la mitad del carril y causaban molestias". "Incluso han intentado prender fuego al solar que no está limpio y un día tendremos un disgusto", prosiguió.

