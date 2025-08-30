Les xifres de Compromís a l'Ajuntament de Castelló en dos anys: 55 mocions, 59 declaracions institucionals i 1.684 preguntes i precs
Balanç de legislatura
Compromís per Castelló ha fet balanç del curs polític i ha destacat el seu paper "com a força líder de l’oposició". En aquesta legislatura, la coalició ha registrat 55 mocions (15 aprovades), 59 declaracions institucionals (13 aprovades), 84 preguntes i precs en el ple i 1.646 preguntes en comissió. A més, ha presentat més de 230 esmenes a les modificacions de crèdit i als pressupostos, així com al•legacions i recursos davant el Síndic de Greuges.
En aquest sentit, Compromís subratlla que el seu treball ha estat propositiu i ferm en àmbits claus que afecten a la ciutadania. L’habitatge, la fiscalitat, el medi ambient i la mobilitat han centrat bona part de la seua acció, al costat de qüestions com l’aigua, la igualtat, el benestar social, la joventut, l’educació, la cultura i festes. La coalició també ha impulsat propostes per motivar reformes o rehabilitacions, mostrant que l’oposició ha estat present tant en els grans debats de ciutat com en les necessitats quotidianes de la ciutadania.
Habitatge, mobilitat i fiscalitat, en primera línia
En matèria d’habitatge, la formació ha posat damunt la taula propostes per fer front a una crisi agreujada per la pujada del lloguer, amb increments sostinguts de més del 11% durant els dos últims anys, i una edat d’emancipació que ja supera els 30 anys. També ha denunciat l’impacte de la nova ordenança de la taxa del fem a Castelló, que ha duplicat el rebut de vivendes i establiments i ha deixat fora de les bonificacions a milers de llogaters i al comerç local.
Pel que fa a la mobilitat, Compromís ha exigit una millor coordinació entre el TRAM i els trens de rodalies, ja que actualment els horaris no quadren entre un servei i l’altre i això dificulta els desplaçaments quotidians. La formació va proposar ampliar l’horari del TRAM per garantir la connexió amb l’últim tren que aplega de València, una mesura que considera imprescindible per fer del transport públic una alternativa real al vehicle privat.
Transparència i control al govern del PP
Compromís ha defensat qüestions concretes, com el compliment dels compromisos amb les associacions veïnals que continuen sense espais on desenvolupar la seua activitat, i alhora ha posat el focus en la transparència davant casos com el del regidor de Modernització del PP que es va presentar a unes oposicions municipals en la mateixa àrea que gestiona, o les més de 130 sancions acumulades pel regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez, per estacionar en zona blava.
El portaveu del grup municipal, Ignasi Garcia, ha assegurat que Compromís ha sigut “no només l’oposició útil, que aconsegueix aprovar mocions i declaracions, sinó també aquella que planta cara al govern de la propaganda i del Partit Popular de Begoña Carrasco”. Segons Garcia, “estem davant un govern que només pensa en una minoria, que afavoreix a uns pocs mentre perjudica a la majoria, i que per a res s’està preocupant d’allò que necessiten els castellonencs i castellonenques: cada vegada és més difícil omplir el carro de la compra, accedir a una vivenda o aconseguir una cita amb el metge”.
