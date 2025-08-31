El Ayuntamiento de Castelló dinamiza el coworking para emprendedores en el edificio CIES

El concejal de Empleo en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo ha anunciado que el gobierno municipal impulsará el emprendimiento en la ciudad con un plan de dinamización en el coworking situado en el edificio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES Castelló), en la Ciudad del Transporte.

Redondo ha enfatizado que “para este gobierno el empleo es una prioridad, por esa razón queremos impulsar a quienes quieren desarrollar sus modelos de negocio en nuestra ciudad, apostando por el talento castellonense como motor económico y revulsivo, para que se generen puestos de trabajo”, explica el edil.

Concretamente, el concejal ha recordado que el edificio de titularidad municipal CIES, dispone de diferentes despachos y espacios para empresas y emprendedores, así como zonas comunes y un coworking denominado “CastellónCrea”.

Es en ese espacio donde indica que “a partir de septiembre iniciaremos un programa de dinamización que incluye difusión, recepción de solicitudes y selección de candidaturas. Asimismo, en breve se asignarán nuevos espacios a empresas muy interesantes, ampliando la ocupación del CIES y reforzando su papel como centro de referencia para el emprendimiento y la innovación en nuestra ciudad”.

Asimismo también ha avanzado que “las personas participantes dispondrán de asesoramiento, formación y todos los recursos necesarios para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y competitivos”.

Estas son algunas de las iniciativas que desde la concejalía se están gestando en materia de emprendimiento, aunque Redondo ha destacado que “desde el gobierno municipal, estamos enfocados en seguir creando entornos que favorezcan la innovación y el crecimiento empresarial en nuestra ciudad”.

Tasa de paro del 9,7%

Por otra parte, el concejal de Empleo también ha hecho referencia al descenso del número de parados que se ha registrado en los últimos trimestres, tanto a nivel provincial como local en la ciudad.

Juan Carlos Redondo ha señalado que en los dos primeros trimestres del año, se ha registrado un descenso de entre 15 y 20 puntos porcentuales teniendo en cuenta las cifras de 2013. Unos datos que el concejal de empleo ha relacionado las buenas cifras con las iniciativas que se han impulsado a lo largo de estos dos años, por parte del gobierno municipal. Precisamente el edil se ha referido a la evolución de la tasa de empleo en la ciudad en los últimos tiempos, con cifras cuya evolución positiva nos retrotrae hasta el año 2008, con récord de afiliaciones a la Seguridad Social y una tasa de paro del 9,7%, según los datos del Observatorio Socioeconómico de Empleo del Ayuntamiento de Castellón”.

Asimismo el edil ha recordado que “con esta tasa, el número de personas en situación de desempleo en la ciudad de Castellón, registradas en julio, es de 11.308 personas.

Juan Carlos Redondo ha adelantado que “el nuevo presupuesto también se destinará a reforzar las áreas de emprendimiento, orientación laboral – que el pasado año atendió a más de 2.100 personas – y los servicios de intermediación laboral, además de apoyar la implantación del III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029”.