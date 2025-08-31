Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló

El edificio de la plaza Santa Clara que estrenó el centro comercial Lemon vuelve a estar de actualidad con la apertura, el próximo viernes, del megastore de Druni, tras haber albergado la tienda Zara durante 32 años.

Si ahora mismo alguien entrara en el lugar y subiera hasta la séptima planta, vería cómo allí todavía hay una vieja barra de cafetería abandonada pero intacta. En esa planta, el tiempo se detuvo en 1992, cuando cerró un comercio que, en su día, fue revolucionario.

Esa barra era la cafetería del Centro Comercial Lemon, y bajo ella había otras seis plantas que durante 18 años (desde 1974 hasta aquel 1992) estuvieron repletas de castellonenses que descubrieron una nueva manera de comprar. Se trató, junto al también extinto Simago, de la primera galería de esas características en Castelló.

Imagen del periódico Mediterráneo con la inauguración de Lemon, en 1974. / Mediterráneo

«Ayer abrió sus puertas en el centro mismo de nuestra ciudad una gran empresa de Castellón y para Castellón», se leía en un publirreportaje de la edición de Mediterráneo del 29 de septiembre de 1974. «Siete grandes plantas, en el centro de la ciudad, con el más extenso surtido de artículos», se añadía en la página, encargada por el fundador de Lemon, Leopoldo Monfort (el frutal nombre de las tiendas era, en realidad, la unión de las iniciales del fundador, «Le» y «Mon»). Juguetería y muebles en la planta uno, el sótano; bisutería, golosinas, perfumería y cosmética en la planta baja; electrodomésticos y menaje de cocina en la planta tres; ropa de caballero y niños en la planta cuatro; ropa de mujer y bebé en la planta cinco; oportunidades en la planta seis; y moda joven, además del café, en la séptima y última de las plantas.

Si un castellonense vivió la época de Lemon y lee esta descripción, puede que todavía tenga en su mente cómo estaba distribuido el edificio. «Hemos emprendido esta obra pensando en las posibilidades actuales y futuras de Castellón», dijo Monfort el día de la apertura del negocio.

Lemon se convirtió a partir de entonces en una pieza imprescindible del mapa de Castelló en la década de los 80 y llegó a emplear a 200 personas en tres tiendas (el local de Santa Clara, el de ofertas en la calle Caballeros y una tienda en Vila-real) y su almacén.

Un cambio de paradigma

Monfort falleció en 2020 a los 85 años y, según cuentan a este diario fuentes de la familia, Lemon significó para él la «ilusión profesional» de una vida. El empresario empezó como mayorista y, cada vez que viajaba, se fijaba en las galerías comerciales que había en otras ciudades pero faltaban en su Castelló. Monfort se fijó en unas galerías de la calle Serrano de Madrid y montó un concepto similar.

Además de cambiar la forma de comprar en la ciudad y parte de la provincia, Leopoldo Monfort implantó más novedades. La principal fue la instalación de las primeras escaleras mecánicas de la historia de Castelló, un avance tecnológico que causó furor. Aparte, Monfort tenía la obsesión de que Lemon estuviera conectado con el párking de la plaza Santa Clara para facilitar el acceso de los clientes. Al final, consiguió los permisos del Ayuntamiento para hacerlo y se construyó un túnel que unía el estacionamiento subterráneo con la tienda. A día de hoy el túnel se encuentra cerrado, después de que la siguiente propiedad del local decidiera que no le hacía falta, al igual que las escaleras mecánicas, de las que Zara decidió prescindir.

Lemon fue una pionera de un modelo, el de galería en la que puedes encontrar casi de todo bajo una misma marca, que hoy en Castelló ya tiene como único representante a El Corte Inglés.

La segunda parte de los 80 y el principio de la década de 1990 vieron el declive de Lemon, casi coincidiendo con la apertura de los dos primeros hipermercados en las afueras de la ciudad: Alcampo y Pryca. Estas dos se impusieron a Simago y Lemon. Monfort trató de buscar fórmulas para mantener la galería pero los gastos eran demasiados como para seguir adelante.

Un día, Monfort recibió la llamada de un conocido suyo, un comerciante mayorista de pijamas, batines y chándales que estaba expandiendo su negocio, después de haber pasado años vendiendo estos productos a Monfort. Se trataba de Amancio Ortega, que tenía una decena de tiendas a las que había puesto el nombre de Zara. Al hacerse con el edificio de Lemon, adquirió uno de sus bienes inmuebles más caros hasta el momento. Hoy tiene el mayor patrimonio del país.

Ahora que Zara también se ha ido y ante la inminente apertura de Druni, el local vuelve a la actualidad. Un edificio en el que siempre resonarán las voces de miles de jóvenes castellonenses tomando algo en la cafetería del Lemon al salir de clase durante los mejores años de sus vidas.