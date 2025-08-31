La odisea de los estudiantes que buscan piso en Castellón: los precios crecen hasta un 22% en un año

Encontrar piso este año para los estudiantes universitarios de Castellón, más aún para quienes lo han dejado para última hora, está siendo toda una odisea. Al igual que ocurre en el mercado residencial convencional, los precios del alquiler de habitaciones se han disparado en la provincia, lo que causa serias dificultades a la hora de hallar una opción que se ajuste al bolsillo para residir cerca del centro formativo.

En Castellón, el importe de la renta de las habitaciones ha repuntado en el último año un 21,9%, con especial incidencia en la capital que es donde más oferta y demanda existe de esta modalidad de alquiler al albergar los campus de la UJI y el CEU, además de otros centros de disciplinas artísticas y de Formación Profesional. Dicha subida resulta además la más importante de toda España, por encima de Madrid (10,2%), Valencia (6,8%) o Alicante (7,8%), y supera ampliamente la media autonómica de la Comunitat Valenciana, del 4,6%.

308 euros de media

Los propietarios de Castellón, según un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa, solicitan en estos momentos 308 euros de media por una habitación, lo que aleja al territorio de las zonas más baratas para disponer de un alquiler por estancias. Se trata de Alcoi (231 euros), Córdoba (275), Gandía (299) o Salamanca (301). Sant Cugat del Vallés (Barcelona) es, en cambio, la más cara, con 708 euros

«A las inmobiliarias este tipo de alquileres no nos llega tanto, como mucho algún grupo de amigos o compañeros que se junta para alquilar de forma conjunta un piso, que incluso se van transfiriendo luego de unos a otros», explica el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedéu, ya que las plataformas digitales o empresas especializadas cuentan cada vez con un papel más importante en este mercado.

Más rentabilidad

Y es que, esta modalidad resulta mucho más rentable para los propietarios, al ingresar 308 euros por cada una de las estancias. «Hay empresas que incluso hacen otra habitación en el comedor para sacar la máxima rentabilidad de los inmuebles», añade Nomdedéu.

Los estudiantes coinciden en gran medida en las crecientes complicaciones para encontrar vivienda para el curso. «Los precios están caros», comenta Miquel Beltrán, quien tuvo que afrontar una larga búsqueda hasta hallar algo asumible. «Muy complicado» ha sido el proceso de Lucía Ginestar, quien critica que «me pedían 950 euros por un piso con cucarachas y en malas condiciones». Los más veteranos en esto, como Liz Mari, tampoco se libran del obstáculo de las subidas de precio.

Urgen medidas

«Es casi imposible encontrar una habitación por menos de 300 euros o, como mucho, de 280 si te pones muy quisquilloso y negocias bien», apunta el portavoz del Consell de l’Estudiantat de la UJI, Mohamed Al Howaidi, quien añade que no se consigue «ni siquiera en zonas tradicionalmente estudiantiles como el Raval Universitari o partes del centro».

También la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Castelló, Laura Soler, alerta de que «la demanda cada vez es más alta y la oferta no crece al mismo ritmo». «Hemos detectado que muchos pisos se están alquilando en cuestión de minutos y que en muchas ocasiones ni se llegan a visitar», pone como ejemplo de hasta dónde llega la situación.

Ambos colectivos juveniles comparten, con todo, la necesidad de adoptar medidas con urgencia. Desde el CJCS instan a crear una bolsa de vivienda para jóvenes, sumar plazas de residencias asequibles, rehabilitar casas vacías o regular los precios. El Consell de l’Estudiantat también aboga por «adoptar medidas disruptoras» como regular los alquileres en zonas tensonadas o introducir cláusulas para estudiantes.