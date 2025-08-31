El Ayuntamiento ofrece visitas teatralizadas sobre el eclipse de 1905 por el 774 aniversario de Castelló

Con motivo del 774 aniversario de la fundación de Castellón, el Patronato de Turismo organiza tres recorridos especiales bajo el título “Crónica de un día sin sol”. Se trata de una propuesta que combina teatro y narración histórica para conmemorar el eclipse solar total de 1905 que afectó a la capital de la Plana.

Las visitas se celebrarán los días miércoles 3 de septiembre, jueves 4 de septiembre y domingo 7 de septiembre, todas a las 19:00 horas, con salida desde el Hospital Provincial. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la web del Patronato de Turismo: www.castellonturismo.com.

Cada recorrido ofrece una experiencia inmersiva en la que los asistentes podrán revivir aquel acontecimiento histórico mediante escenas teatrales y relatos documentados, acercándose de forma didáctica y entretenida a un momento singular de la historia local.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha indicado que “enmarcadas dentro de la programación especial por el 774 aniversario de la fundación de Castellón, estas visitas teatralizadas refuerzan la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer actividades culturales y turísticas que resalten la identidad de la ciudad y fomenten la participación ciudadana”.

Miralles ha destacado que “por parte del Patronato de Turismo queremos poner en valor la historia y el patrimonio de nuestra ciudad en este aniversario, ofreciendo actividades que sean a la vez educativas y atractivas para todos. ‘Crónica de un día sin sol’ permite revivir un episodio histórico de Castellón de manera única con el objetivo de que sea un reclamo turístico”.