Récord de sepulcros a renovar en Castelló: 403 nichos están pendientes de cambios
Todos los datos para realizar los trámites
Un total de 403 castellonenses deberán cumplir con el trámite de la renovación de la concesión de nichos antes de que finalice 2025.
La Empresa Mixta Nuevo Cementerio ha cifrado ya la cantidad de este tipo de sepulturas que fueron asignadas, previo pago, por cinco, 20 y 50 años y que vencen ahora. Una cantidad, más de 400, que supone un récord porque en esta ocasión se suman los nichos que tenían una concesión para 20 años en el Nuevo Cementerio y que son las primeras unidades de enterramiento que se utilizaron ya que el recinto municipal se construyó en el año 2004.
Según explicó el gerente de la Empresa Mixta Nuevo Cementerio, Antonio Porcar, cuando las personas tienen que renovar «se les envían dos notificaciones informándoles de que tienen que realizar este trámite, se publica en el BOP y se acompaña de un aviso en el mismo enterramiento». Si la familia del difunto opta por seguir con la misma sepultura, abona la tasa correspondiente por los años que decida (cinco, 20 o 50) y se produce la renovación.
En caso contrario (el 35% aproximadamente elige esta opción), se sacan los retos del nicho, se incineran y se entrega las cenizas a las familias. En el caso de que el difunto no tenga familiares o nadie responda al aviso de proseguir con la concesión, se vacía el nicho cuando el Ayuntamiento de Castelló necesite este tipo de sepultura y los restos se depositan en osario general, explicó Porcar.
Precisamente por este motivo, principalmente, los cinco osarios del cementerio de San José ya están llenos y se ha construido otro grande en el Nuevo Cementerio.
¿Dónde acudir?
Así, quien tenga que notificar su decisión a la Empresa Mixta una vez haya recibido el aviso de caducidad de la concesión deberá realizar los trámites pertinentes y administrativos en las oficinas del camposanto ubicado en el camí de L’Enramada de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas y, los sábados y domingos, de 9.00 a 14.00 horas.
Además, también podrá dirigirse a las instalaciones administrativas del cementerio de San José, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
El número de teléfono de contacto es el 964 73 03 01.
