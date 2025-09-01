Cuenta atrás para el 774 aniversario de la fundación: las novedades en pirotecnia, el bolero de Castelló y el espectáculo nocturno

Comienza la cuenta atrás para el comienzo de las celebraciones con las que el Ayuntamiento de Castelló festejará el 774 aniversario de la fundación de la ciudad con el Privilegio del Traslado. Serán más de una veintena de actos organizados por el consistorio en colaboración con la Junta de Festes y entes festeros los que se podrán a disposición de la ciudadanía del 3 al 8 de septiembre y que cuentan con novedades aportadas por las áreas de Fiestas, Cultura y Turismo.

Interpretación del Bolero de Castellón, el pasado año. / MANOLO NEBOT ROCHERA

A las visitas guiadas; la exposición de gaiatas de mano; el espectáculo del sábado por la noche en la plaza Mayor; la gala de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad (al periódico Mediterráneo por su centenario y a la Banda Municipal de Castellón por el mismo motivo) así como la Corbata de Honor a Els Llauradors y el nombramiento como hijo adoptivo de Ignacio Pérez de Heredia; o la entrega de los Premios Ciutat de Castelló, se suman también la interpretación del Bolero de Castellón en la plaza Mayor y el disparo de una mascletà.

Un momento del espectáculo del año pasado que tuvo lugar el sábado por la noche en la plaza Mayor. / ERIK PRADAS

Enre cuatro y cinco parejas bailarán el Bolero en la plaza Mayor después de la entrega de los galardones institucionales en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló. Todas ellas serán de la Escola de Dansa Castelló en el que caso de que no se sume ningún otro grupo de baile tradicional de la capital de la Plana.

A esta actuación seguirá el disparo de una mascletà en la plaza Cardona Vives. Y será la Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo la que dispare en esta ocasion. La empresa valenciana de Vilamarxant fue la ganadora del Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2025 y disparará una mascletà terrestre.

Finalmente, el espectáculo nocturno del sábado por la noche (a las 21.00 horas) en la plaza Mayor, será una alegoría a la fundación de Castelló y contará con la participación de las gaiatas, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d'Alqueria, la Colla del Rei Barbut, la Escola de Dansa Castelló y l'Aljama.