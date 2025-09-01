Castelló 'activa' el nuevo ciclo festivo: ¿apoyará la oposición al nuevo gerente del Patronat de Festes?

El Ayuntamiento de Castelló activa este lunes el nuevo ciclo festero con la celebración del consell rector del Patronat Municipal de Festes a la que asistirán todos sus miembros para tratar tres asuntos importantes: en primer lugar, la propuesta de la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, de que el abogado y festero Enrique Carceller sea el gerente de este ente; en segundo lugar la delegación de competencias en la concejala para los trámites de las subvenciones actuales; y, finalmente, los reconocimientos de crédito.

Enrique Carceller. / Mediterráneo

De esta forma, Carceller será gerente del Patronat con el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación en el consell rector (PP, Vox, PSOE y Compromís), según pudo confirmar ayer el periódico Mediterráneo. Los miembros de este organismo municipal se reunirán hoy donde darán el sí consensuado a la propuesta de la presidenta del ente, Noelia Selma, y que será aprobada por la junta de gobierno local. Además, el consell rector delegará en Selma los trámites actuales de subvenciones a colectivos festivos para agilizarlos. También pondrá sobre la mesa seis reconocimientos extrajudiciales de crédito entre los que se están el concierto de Camela de Sant Pere y el piromusical de los drones de la Magdalena.