Castelló sumará otras 800 plazas de parking antes de que acabe este año
Los aparcamientos de la estación de Renfe y del antiguo recinto de ferias y mercados estarán listos antes de finalizar 2025 y supondrán 500 plazas, mientras el Grau cuenta con 300 nuevos puestos en la playa del Gurugú
Iván Fernández
La transformación que sufre el centro de Castelló, a nivel de movilidad, con las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha propiciado la construcción de aparcamientos públicos que, hasta finales de este año, permitirán contar con unas 800 plazas nuevas de estacionamiento gratuito.
El más destacado, por el número de plazas con el que está dotado, es el que se desarrolla en el distrito este. Se trata del parking ubicado en el antiguo recinto de ferias y mercados. Estas obras, ya en marcha, deben estar finalizadas antes de final de año.
Serán más de 400 plazas de estacionamiento que, al menos en un principio, ofrecerán servicio gratuito para todos los ciudadanos. El proyecto reserva un área para los vecinos de la zona y, en un futuro, contempla la posibilidad de cobrar al resto de usuarios.
También se sumarán, durante este año, 116 plazas en el distrito oeste de la ciudad. Este parking se incluye dentro de la mejora del entorno de las estaciones de tren y autobuses de Castelló y los trabajos estarán acabados en noviembre.
Dentro de estos estacionamientos, se deben sumar las 300 plazas construidas en el Grau. Situadas en la playa del Gurugú, en primera línea de playa, se unen a las 200 plazas del aparcamiento de autocaravanas. Durante el verano, los 500 lugares de estacionamiento están abiertos a los turismos, al restringirse el aparcamiento de las autocaravanas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
Para el próximo año
El distrito sur contará también con 300 plazas de estacionamiento nuevas, aunque la construcción aún no está en marcha. El Ayuntamiento ha reservado una parcela pública junto al pabellón Ciutat de Castelló para crear un nuevo espacio de parking. La idea del consistorio es tener lista a finales de este año o a principios del 2026.
Además, el entorno de la estación de Renfe unirá a las 116 que están en plena construcción, 385 en las siguientes fases de esta obra. Esto supondrá casi 700 plazas de parking más para la ciudad. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló