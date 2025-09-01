Compromís evidencia "l’abandonament de l’estratègia d’habitatge del PP en plena pujada dels lloguers a Castelló"
Garcia: “Castelló té un Pla Estratègic de Vivenda que cal revisar en 2025, però l’alcaldessa ha decidit mirar cap a un altre costat”
Compromís per Castelló ha assenyalat este diluns que el govern de Begoña Carrasco encara no ha iniciat cap procés d’avaluació ni de renovació del Pla Estratègic de Vivenda, tot i que aquest document establia la seua revisió en 2025 i la ciutat es troba ja en l’últim quadrimestre de l’any. Per a la formació, és la constatació que el PP no pensa actuar davant la crisi habitacional que es viu.
“La ciutat de Castelló veu com cada dia el preu del lloguer i el preu de la compravenda no paren de pujar, fent que les famílies no puguen accedir a l’habitatge. Davant d’açò, la senyora Carrasco ha decidit desentendre’s d’aquest problema i mirar cap a un altre costat. Castelló té un Pla Estratègic de Vivenda que cal revisar ara en 2025, però l’alcaldessa ha decidit apostar per l’especulació en lloc d’elaborar estratègies que puguen mitigar aquests increments de preu que impedeixen accedir a una cosa tan senzilla com tindre un sostre on viure”, ha declarat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
La coalició recorda que aquest pla, aprovat pel govern del Pacte del Fadrell, va permetre posar en marxa línies d’ajuda a la rehabilitació d’edificis per millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica, un programa que ha tingut molt d’èxit i que continua actiu a Castelló. En canvi, altres iniciatives del PP, com el pla d’embelliment de façanes, no han quallat i han quedat en paper mullat.
Compromís considera incomprensible que el govern municipal deixe de costat una eina necessària per afrontar la situació actual del mercat de lloguer i compravenda, marcat per increments continuats i cada vegada més desorbitats. Només en els dos últims anys, Castelló ha registrat pujades de l’11,6% en 2023 i de l’11,3% en 2024, amb una edat d’emancipació que ja supera els 30 anys.
La formació també ha posat el focus en el descontrol dels pisos turístics. Segons dades oficials, el nombre d’habitatges registrats ha passat de més de 500 l’estiu passat a una xifra residual de només quatre en els registres d’enguany. Per a Compromís, és una nova mostra de la política de propaganda de Carrasco, que va prometre a FITUR posar fre als apartaments il•legals però, mesos després, continua sense haver complit aquell compromís.
Per tot açò, la coalició conclou que és imprescindible reactivar l’estratègia municipal d’habitatge per garantir el dret a un sostre digne i assequible. Reclamen que l’Ajuntament complisca amb l’avaluació i la renovació del Pla Estratègic de Vivenda i que torne a situar-lo com una ferramenta útil per afrontar la crisi habitacional de la ciutat i afegint les millores necessàries per adaptar-se al present.
