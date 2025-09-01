Ya hay fecha de apertura total al tráfico de las calles San Vicente, Herrero y Asensi de Castelló

Ya hay fecha para la apertura total al tráfico de las calles San Vicente, Asensi y Herrero que durante las últimas semanas han estado sometidas a las obras de la zona de bajas emisiones y que tenían que estar finalizadas después del verano.

Según ha destacado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, “se ha hecho una planificación que permitirá que las labores de asfaltado sean más eficientes, haciendo que se realice en estas tres calles, prácticamente de forma simultánea, y así suponga las menores molestias al tráfico de vehículos”. No obstante, el edil ha señalado que a partir del martes, de las 09:00 h a las 15:00 h, tendrán lugar estos trabajos, lo que repercutirá directamente en el tráfico en la calle Herrero, que quedará suspendido en ese horario y se derivará por la calle Sagasta.

De esta forma, y debido al avance que se ha producido en las calle San Vicente, Asensi y Herrero, Toledo ha destacado que “a partir del viernes 5 de septiembre, las calles Asensi y Herrero estarán abiertas al tráfico y, San Vicente, a partir del día 3 de este mes”.

Calle Herrero de Castelló. / Mediterráneo

Toledo ha explicado que “los vehículos que deseen acceder al centro podrán hacerlo circulando por la calle Trinidad y Puerta del Sol”.

De este modo, se conseguirá que “a finales de septiembre todas las calles de la ZBE 1 estarán finalizadas, tanto en lo que corresponde a la parte de obra como con la instalación de la jardinería, sistema de riego, la instalación del mobiliario urbano y la señalética”, declara el edil de Urbanismo.

Cabe recordar que, antes de que comenzase el mes de agosto, la calle San Francisco, perteneciente a la ZBE I, estaba ya 100% finalizada, tanto en obra como en instalación de jardinería y mobiliario urbano, y la calle Ximénez se asfaltará esta semana.

Zona de Bajas Emisiones II

En lo que concierne a las calles que se incluyen dentro de la Fase II de la Zona de Bajas Emisiones, el edil ha avanzado que “esta semana la calle Amadeo I, en el tramo entre la calle Echegaray y el parking, se está trabajando en adecuar las aceras para nivelarlas, se están colocando los encintados y hoy se está acabando de colocar los últimos imbornales.

Con todo esto se procederá a regularizar aceras y preparar para la instalación del adoquín. En lo que respecta al tramo comprendido entre la calle Echegaray y la calle Zaragoza, en el lado oeste está el adoquín hecho y el lado este está preparado con el hormigón impreso para colocar el adoquín la próxima semana.

En la propia calle Echegaray, la acera del lado norte está pavimentada al 100%; en la acera sur se ha puesto el hormigón impreso en los estacionamientos, se están regularizando las aceras y se está preparando para preparar el adoquín, que se instalará la próxima semana.

En la calle Rosell, la pavimentación está 100% realizada y falta la instalación de plantaciones, la instalación del riego por goteo y la instalación del mobiliario urbano. El edil ha informado que el jueves se fresarán las calles Rosell y Germanías, de modo que el viernes se proceda con el asfaltado.

En la calle Vilaroig, la acera este está acabada y la acera oeste está con el adoquín y el hormigón impreso y se está trabajando en el tramo entre Rosell y Arrufat Alonso con el adoquín, ya que el hormigón impreso está hecho. En la acera oeste hoy ha comenzado la demolición.

En la calle Germà Colón, la acera norte está demolida y con los encintados hechos; ahora se está trabajando en el drenaje. En la calle Trullols las previsiones indican que comenzarán los trabajos en 15 días. En la calle Dolores está previsto que los trabajos comiencen la semana que viene; una vez el tráfico esté restituido totalmente en San Vicente, se procederá a comenzar en la calle Dolores, para generar la menor afección posible.

Proyecto financiado con fondos europeos

El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones conseguirá que la ciudad cuente con más zonas verdes, así como se incrementarán las zonas de aparcamiento y mejorará la accesibilidad en la zona centro.

La actuación se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos.