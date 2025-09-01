Mucha marcha en el tren turístico del Grau de Castelló durante este verano. ¿Por qué?

El tren turístico del Grau de Castelló ha tenido mucha marcha durante los meses de verano ya que han sido más de 9.000 viajeros los que han disfrutado de esta atracción turística, según han destacado este lunes tanto la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, como la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

“Prácticamente ha habido lleno total en todas sus salidas, las cuatro programadas durante las tardes de julio y agosto hasta ayer día 31. Vecinos y visitantes han repetido incluso trayecto para disfrutar de las fantásticas vistas de nuestras playas”, ha señalado Ester Giner.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también ha destacado el gran respaldo ciudadano y turístico que ha recibido esta nueva propuesta. Miralles ha subrayado que “el tren turístico del Grao ha sido una de nuestras grandes propuestas de este verano para dinamizar el distrito marítimo. Hemos comprobado que propuestas sencillas, accesibles y pensadas para disfrutar en familia pueden convertirse en todo un reclamo. Castellón tiene capacidad para atraer y ofrecer experiencias que gustan tanto a quienes nos visitan como a nuestros propios vecinos”.

El recorrido circular del tren ha permitido acercar de una manera diferente la historia, la tradición y la riqueza del distrito marítimo. En este sentido, ambas concejalas coinciden en señalar que “ha sido una experiencia que ofrecía a los pasajeros información sobre la tradición marinera, la actividad pesquera, el valor del Puerto, la Lonja, el Planetario o las playas. Se ha querido que quienes subieran al tren descubrieran el Grao desde una nueva perspectiva, valorando todos sus atractivos.

Asimismo, Miralles ha destacado que “el tren ha servido como un elemento dinamizador de la vida en el Grao durante las tardes y noches de verano. Las salidas diarias a última hora de la tarde han dado mucha vida al distrito marítimo, generando movimiento en la zona y contribuyendo a reforzar el atractivo turístico del Grao en plena temporada estival. Confiamos en que pueda consolidarse como una propuesta estable dentro de la oferta turística de Castellón. Vamos a seguir trabajando para que este tipo de experiencias nos ayuden a reforzar nuestra posición en el Mediterráneo, mostrando a todos la riqueza cultural, patrimonial y natural de nuestra ciudad”.