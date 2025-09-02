Carceller, nuevo gerente de Fiestas: «Asentaré mi gestión en colaborar con los festeros y en la eficiencia»

Enrique Carceller Llago, el nuevo gerente del Patronat Municipal de Festes, tiene 62 años, está casado y es abogado. Festero de pro, siempre ha estado vinculado a las fiestas. Ha desempeñado diversos cargos en gaiatas, Junta de Festes, en la Colla del Rei Barbut y en la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. Ahora, y en cuanto sea ratificado por la junta de gobierno local, asume una nueva responsabilidad «con ilusión y trabajo» y así lo cuenta en esta entrevista concedida al periódico Mediterráneo y después de que ayer el consell rector apoyara por unanimidad de todos los grupos políticos su nombramiento. La junta de gobierno local lo ratificará esta semana.

¿Por qué decidió a presentar su candidatura a gerente del Patronat Municipal de Festes?

Por la convicción de poder aportar la experiencia acumulada de todos estos años, tanto a nivel personal, fruto del trabajo realizado en la organización y gestión de eventos en los distintos entes, antes de la Fundación Municipal, y después del Patronat de Festes, como profesional, tanto en la esfera privada, como en la pública con la asunción de responsabilidades en la gestión de la Administración Autonómica.

¿Cuáles van a ser sus funciones?

Las fijadas por los Estatutos del Patronat de Festes, que enmarcan las que le corresponden al gerente, pues no dependen de un proyecto o memoria propia, sino que vienen determinadas por la norma reguladora que el Ayuntamiento ha dotado a la organización en la gestión y ejecución de las fiestas.

El consell rector ratifica por unamidad el nombramiento La propuesta de la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, al consell rector para que fuera Enrique Carceller Llago el nuevo gerente contó ayer con el apoyo unánime de todos los miembros de este ente municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís), según ya adelantó ayer el periódico Mediterráneo. Selma indicó haber presentado "a la persona que considero como el mejor candidato, teniendo en cuenta tanto su experiencia profesional como también su currículum en el món de la festa castellonense”.

¿Cuáles serán sus primeros pasos al frente de este organismo municipal de Castelló?

Conocer la situación de la gestión económica, de obligaciones pendientes y de contratación administrativa, así como de las propuestas que para un futuro inmediato se dispongan en el Patronat. Mi puesta a disposición de la junta de gobierno, consejo rector, Junta de Festes para establecer las fórmulas de relación y gestión, y ponerme a disposición de la Secretaría y la Intervención para una relación fluida de la gestión del Patronat.

¿Sobre qué pilares va a asentar su gestión?

Los pilares no puede ser otros, a mi juicio, que los que se enmarcan en cualquier actuación administrativa, regidos por ley, que comporten el cumplimiento de los principios de objetividad, buena fe en las relaciones, eficacia, eficiencia, transparencia y seguridad jurídica. Y también en la necesidad de poner a disposición de todos los colectivos integrados en el ámbito festero para colaborar, con todos ellos, ante cualquier dificultad, necesidad y mejora que se proponga.

¿Qué les diría a los festeros desde su nuevo cargo?

Que en la gestión para la organización de las fiestas además de ilusión hay que poner trabajo e imaginación, sobre todo una disposición para que nuestra ciudad pueda ser un emblema en la organización, gestión y mejora constante, y que el esfuerzo sea reconocido.