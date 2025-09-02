Compromís presenta al•legacions al projecte de ZBE de Castelló "per la falta de dades i la destrucció de carrils bici"
La formació assenyala que aquestes contradiccions han de corregir-se abans de l’aprovació definitiva, prevista abans del 31 de desembre
Compromís per Castelló ha presentat una sèrie d’al·legacions al projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) del Partit Popular," un document que arriba tard, està incomplet perquè no inclou les dades de contaminació de 2024 i, al mateix temps, posa en valor carrils bici que el govern de Begoña Carrasco ja ha eliminat", ha afirmat el portaveu del grup municipal de Compromís, Ignasi Gacia. La formació assenyala que aquestes contradiccions han de corregir-se abans de l’aprovació definitiva, prevista abans del 31 de desembre.
“Dir una cosa i fer la contrària. Això és el projecte de Zona de Baixes Emissions que ha presentat Begoña Carrasco i el Partit Popular”, ha remarcat Garcia, que ha explicat que es tracta “d’un projecte que està incomplet, no té les dades de 2024 d’emissions. Un projecte que no planteja ninguna acció per mitigar el trànsit en el centre de la ciutat i fer una ciutat més humana i amable”.
Garcia ha afegit que el document “posa en valor l’eix ciclista nord-sud de la ciutat, un eix ciclista que Begoña Carrasco s’ha dedicat a destruir des que va entrar a governar”. En aquest sentit, ha recordat que la desaparició del carril bici del carrer Herrero és ja un fet consumat.
Com remarca Compromís, la proposta no incorpora les dades més recents d’emissions i contaminació de l’any 2024, imprescindibles per avaluar amb rigor la situació ambiental de partida. A més, el projecte cita el Pla Director de la Bicicleta i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un document preceptiu dins del Pla General que va caducar el 31 de desembre de 2024 i que l’actual govern ha prorrogat un any i mig més sense impulsar-ne la renovació.
La coalició alerta que aquestes contradiccions han provocat fins i tot una involució en la mobilitat de la ciutat. Un exemple clar és el carrer Campoamor, que ha passat de tindre poc trànsit a suportar una circulació molt més intensa. A això s’afig que el projecte destaca com a eix ciclista principal nord-sud els carrers Sant Fèlix, Sant Roc i Herrero, mentre que l’equip de govern ha eliminat els carrils bici d’aquests mateixos vials. Igualment, carrers previstos com a eixos ciclistes, com la plaça Clavé o el carrer Navarra, han sigut senyalitzats com a plataformes úniques residencials però en la pràctica estan sent utilitzats pels vehicles, envaint l’espai destinat a vianants i bicicletes.
Per tot això, Compromís reclama que la ZBE incorpore les dades de contaminació de 2024, que reconega el desmantellament de l’eix ciclista nord-sud i que rectifique l’eliminació de restriccions de trànsit que han provocat més vehicles i menys seguretat en zones que haurien de ser pacificades. La formació ha deixat clar que no comparteix el projecte i ha avançat que, quan torne a governar, recuperarà els carrils bici de l’eix nord-sud i altres trams com la plaça la Pau, Clavé i Navarra per complir amb la planificació vigent.
