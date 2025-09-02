El XI Concurso de Gaiatas de Mano de Castelló bate récord de participación. Las claves
La inauguración será este miércoles
El Museu d’Etnologia de la calle Caballeros acogerá mañana a las 19.30 horas la inauguración de la exposición del XI Concurso de Gaiatas de Mano, que consta de dos secciones.
La primera de ellas agrupa las obras presentadas por las 19 comisiones de sector y la segunda, a los particulares u otras entidades que han querido participar en el mismo y que cuentan con, al menos, dos candidatas que optan a un único premio. Es la primera vez que esta segunda sección cuenta con aspirantes. A la apertura de esta muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre y está organizada por la Junta de Festes y la Gestora de Gaiatas, asistirán los máximos representantes festeros, además de autoridades municipales.
