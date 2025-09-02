Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El XI Concurso de Gaiatas de Mano de Castelló bate récord de participación. Las claves

La inauguración será este miércoles

Gaiata de mano del sector Hort dels Corders, ganadora de 2024.

Gaiata de mano del sector Hort dels Corders, ganadora de 2024. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Museu d’Etnologia de la calle Caballeros acogerá mañana a las 19.30 horas la inauguración de la exposición del XI Concurso de Gaiatas de Mano, que consta de dos secciones.

La gaiata de mano ganadora de 2024, en el vestíbulo del Ayuntamiento de Castelló.

La gaiata de mano ganadora de 2024, en el vestíbulo del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La primera de ellas agrupa las obras presentadas por las 19 comisiones de sector y la segunda, a los particulares u otras entidades que han querido participar en el mismo y que cuentan con, al menos, dos candidatas que optan a un único premio. Es la primera vez que esta segunda sección cuenta con aspirantes. A la apertura de esta muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre y está organizada por la Junta de Festes y la Gestora de Gaiatas, asistirán los máximos representantes festeros, además de autoridades municipales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
  2. Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
  3. El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
  4. Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
  5. Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
  6. El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
  7. Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
  8. La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló

Las novedades ante el inminente comienzo de la reforma del Mercado Central de Castelló

Las novedades ante el inminente comienzo de la reforma del Mercado Central de Castelló

Carceller, nuevo gerente de Fiestas: «Asentaré mi gestión en colaborar con los festeros y en la eficiencia»

Carceller, nuevo gerente de Fiestas: «Asentaré mi gestión en colaborar con los festeros y en la eficiencia»

Castelló programa 21 sessions de circ i teatre al carrer en el Clot i Fava: avancem el programa

Castelló programa 21 sessions de circ i teatre al carrer en el Clot i Fava: avancem el programa

Mucha marcha en el tren turístico del Grau de Castelló durante este verano. ¿Por qué?

Mucha marcha en el tren turístico del Grau de Castelló durante este verano. ¿Por qué?

Castelló afronta los vertidos ilegales con 29 sanciones de hasta 750 euros cada una en 2025

Castelló afronta los vertidos ilegales con 29 sanciones de hasta 750 euros cada una en 2025

Ya hay fecha de apertura total al tráfico de las calles San Vicente, Herrero y Asensi de Castelló

Ya hay fecha de apertura total al tráfico de las calles San Vicente, Herrero y Asensi de Castelló

Compromís evidencia "l’abandonament de l’estratègia d’habitatge del PP en plena pujada dels lloguers a Castelló"

Compromís evidencia "l’abandonament de l’estratègia d’habitatge del PP en plena pujada dels lloguers a Castelló"

Cuenta atrás para el 774 aniversario de la fundación: las novedades en pirotecnia, el bolero de Castelló y el espectáculo nocturno

Cuenta atrás para el 774 aniversario de la fundación: las novedades en pirotecnia, el bolero de Castelló y el espectáculo nocturno
Tracking Pixel Contents