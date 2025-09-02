Duelo de titanes. Empieza la pugna por tres plazas entre 815 bomberos en Castelló

Tres plazas para 815 bomberos en el Ayuntamiento de Castelló. Estos profesionales se someterán el sábado al primer examen que deberán superar, junto a otras pruebas, para poder optar a una de las plazas que ha sacado el consistorio.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha valorado este martes la convocatoria de estas tres nuevas plazas de bombero municipal para su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento. Un proceso que comenzará este próximo fin de semana, el sábado por la mañana en la UJI, y que se completará con diferentes pruebas físicas y psicotécnicas, tal y como ya adelantó el periódico Mediterráneo en su edición tanto digital como impresa.

Carrasco ha hecho hincapié en “la extraordinaria respuesta que ha tenido esta convocatoria, ya que serán un total de 815 los aspirantes a que concurren a estas pruebas. La importancia de este tipo de convocatorias, ya que hacía muchos años que no se convocaban estas plazas de bomberos municipales, que es también una muestra de la apuesta del equipo de gobierno actual por una oferta de empleo público y de calidad para los castellonenses”.

La primera edila ha insistido en que “encontrar un empleo es la principal prioridad para miles de castellonenses. Y en esta tarea de encontrar un puesto de trabajo, estable y de calidad, los castellonenses tienen en su Ayuntamiento un aliado. Lo podemos ver a través de otras iniciativas como los cursos de Formación a la Carta o los diferentes talleres que se impulsan desde el área de Empleo, pero también a través de la convocatoria de empleo público, como es este que tiene que ver con la plantilla de la Compañía de Bomberos municipal”.

Refuerzo de un área esencial

La alcaldesa ha comentado también que “reforzar la plantilla de Bomberos, mejorar sus condiciones laborales, así como del resto del área de Seguridad, es una de nuestras principales prioridades. Con ese objetivo hemos impulsado desde el área de Seguridad, la estabilización de hasta 19 plazas del cuerpo de Bomberos, algo fundamental para cumplir nuestro compromiso de consolidar y aumentar la plantilla. Tenemos que tener una suficiente dotación de dichos profesionales y también de medios técnicos. Por eso hace poco presentamos también la nueva flota y los nuevos camiones especiales de Bomberos para atender las necesidades de los ciudadanos ”.

Además, para la alcaldesa “la última ola de incendios que ha sufrido nuestro país muestra la importancia de contar con los mejores profesionales y medios para actuar de la manera más eficaz posible ante las emergencias. Se trata de un compromiso con un colectivo de trabajadores esenciales para la seguridad de nuestros vecinos y del conjunto de nuestra ciudad”.

“Contar con puestos más estables, con una plantilla de Bomberos con mayor estabilidad permite que la labor de este cuerpo sea también la mejor posible al servicio de la sociedad castellonense. Una hoja de servicios que tiene ya más de 166 años de historia y que cuenta con la admiración y el orgullo de toda nuestra ciudad”, ha asegurado la alcaldesa.

Más plazas en el futuro

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “esta nueva convocatoria para reforzar nuestro cuerpo de Bomberos en Castellón permitirá incorporar tres nuevas plazas, con posibilidad de llegar hasta 15 en el futuro. Esto nos acerca a nuestro objetivo de contar con una plantilla completa, profesional y preparada para cualquier emergencia que pueda surgir en la ciudad”.

Asimismo, el edil ha destacado que “se presentan 815 aspirantes para estas pruebas, lo que refleja el interés de muchos ciudadanos en formar parte de un cuerpo que protege y sirve a Castellón. Con cada convocatoria, buscamos fortalecer un equipo sólido, operativo y capaz de responder con eficacia en cualquier situación de emergencia”.

“Cada nueva plaza refuerza nuestro cuerpo de bomberos y garantiza que nuestra ciudad tenga la seguridad que los vecinos merecen”, ha concluido el edil.

Diferentes labores al servicio ciudadano

La alcaldesa de Castelló ha recordado también que la labor de los bomberos municipales va desde “el rescate de personas, acceso a domicilios, rescate de mascotas a, por supuesto, la extinción de incendios en edificios, empresas o en nuestro entorno urbano. Sin olvidar, acciones solidarias para sumar esfuerzos en la lucha contra los incendios forestales, como hemos visto recientemente con la participación de bomberos de Castellón luchando contra el fuego en Castilla y León, o en desastres naturales como terremotos o inundaciones, como también pudimos comprobar con la dana que sufrieron nuestros hermanos valencianos y donde también actuaron los bomberos de Castellón”.