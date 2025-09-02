L'alcaldessa Carrasco rep al nou fill adoptiu de Castelló, Ignacio Pérez de Heredia
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha rebut este dimarts en el despatx d'alcaldia a Ignacio Pérez de Heredia i Valle, nou fill adoptiu de la ciutat de Castelló. Aquesta trobada ha tingut lloc previ a la jornada del pròxim dissabte 6 de setembre, on en el marc de les celebracions del 774 aniversari del Privilegi de Trasllat de la ciutat de Castelló, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló acollirà l'acte de lliurament de diferents distincions i honors a entitats i personalitats de la capital i on es materialitzarà el nomenament com a fill adoptiu d'Ignacio Pérez de Heredia i Valle.
Per a l'alcaldessa “Ignacio Pérez d'Heredia acumula incomptables mèrits per al seu nomenament com a fill adoptiu de Castelló, tant en la seua faceta com sacerdot, docent o director espiritual de la Real Cofradia del Lledó, de la qual és prior emèrit”.
“Pérez de Heredia és un referent per al món de la cultura i les tradicions a la nostra ciutat. A més d'una figura clau en les últimes dècades en l'àmbit de la devoció a la nostra Patrona, la Mare de Déu del Lledó”, ha assegurat l'alcaldessa.
L'alcaldessa ha apuntat que “enguany, a més, seran premiats amb la Medalla d'Or de la Ciutat la nostra Banda Municipal de Castelló, en el centenari de la seua fundació, així com el Periòdic Mediterrani, que també compleix 100 anys d'història. I en el mateix acte es farà lliurament del Corbatí d'honor a la rondalla Els Llauradors”.
Inici actes del 774 Aniversari del Privilegi de Trasllat
Begoña Carrasco també ha aprofitat per a recordar que “serà demà dimecres 3 de setembre quan arranquen de manera oficial els actes programats per a celebrar el 774 Aniversari del Privilegi de Trasllat de la ciutat de Castelló, la qual cosa va propiciar la seua fundació”.
Així en aquesta primera jornada tindrà lloc, a partir de les 19 hores de la vesprada una de la visites teatralitzades, totalment gratuïtes, sota el títol ‘Crònica d'un dia sense sol’, en les quals es reviurà l'eclipsi solar total de 1905 a la ciutat. Una activitat amb inici a l'Hospital Provincial. També demà a la vesprada tindrà lloc, a partir de les 19.30 h en el Museu d'Etnologia, la inauguració de l'exposició del “XI Concurs de Gaiates de Mà”. Una exposició organitzada des de la Junta de Festes i la Gestora de Gaiates.
L'alcaldessa ha convidat “tant als veïns i veïnes de Castelló com a tots els que ens visiten, a participar en aquests actes que serveixen com a finestra a la nostra història i com a mostra de l'orgull de ser i sentir-nos de Castelló”.
