Las novedades ante el inminente comienzo de la reforma del Mercado Central de Castelló
El presupuesto asciende a casi 10 millones de euros.
La Comisión de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Castelló declaró ayer válida la licitación para contratar las obras de reforma del Mercado Central, así como su adjudicación a la UTE formada por las mercantiles Gimecons, Construcciones y Contratas, S.L.; Genera Quatro S.L.; y Telecso S.L. por valor de casi 10 millones de euros (IVA incluido). De esta forma, las empresas aplicarán las mejoras a las que se han comprometido y que pasan por la contratación de tres personas con dificultades de acceso al mercado laboral durante 1.440 jornadas completas; incorporarán a una mujer al equipo de producción; ampliarán el plazo de garantía en dos años respecto al mínimo exigido en el pliego; y establecerán un sistema de indicadores para evaluar el impacto y repercusión de las obras en materia medioambiental.
Además, la UTE asumirá el mantenimiento del Smart Market en el Mercado Provisional; instalará unas lamas orientables motorizadas y el ascensor panorámico; ejecutará el estuco tradicional en las fachadas; pondrá lonas microperforadas serigrafiadas; la iluminación interior de los puestos del Mercado Central; y también se hará cargo del equipamiento del recinto en cuanto al mobiliario del bar, terrazas y oficina, junto a las jardineras.
Por este motivo, y con el fin de sufragar los costes de la reforma, el equipo de gobierno consignará 7,3 millones en el presupuesto general municipal de 2026, según recoge el acuerdo que se elevará a la junta de gobierno local.
