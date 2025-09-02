Más de 20.000 personas se lo han pasado 'pipa' en los barrios de Castelló. Así ha sido su verano

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Castellón, Paco Cabañero, ha hecho balance de la acogida que han tenido las más de 80 actividades programadas, en el marco de las campañas de dinamización de barrios en verano, como son “A l’estiu tot lo mon viu”, “Cine de barrio” o "Magia en los barrios", entre otras.

Cabañero ha señalado que “desde el gobierno municipal, estamos muy satisfechos con la gran aceptación que han tenido estas actividades, ya que se ha registrado un gran número de asistentes en cada una de ellas, lo que nos demuestra que Castellón es una ciudad llena de vida”.

Concretamente, el edil ha destacado que “hemos contabilizado alrededor de 20.000 vecinos y vecinas de los barrios y urbanizaciones de montaña en estas más de 80 actividades organizadas, lo cual es para nosotros un éxito y nos reafirma para seguir trabajando en esta línea, ofreciendo actividades de ocio y dinamización en todos los barrios de la ciudad”.

Por ese motivo el edil ha declarado que “nunca antes se habían hecho tantas actividades e iniciativas para dar a conocer los barrios de la ciudad, como hasta ahora”.

Más de 80 actividades para todos los públicos

A principios de junio, desde la concejalía de Participación Ciudadana, se presentó la campaña municipal “A l’estiu tot lo mon viu”, por parte del concejal Paco Cabañero, junto con representantes de las asociaciones vecinales y colectivos implicados en las actividades, como l’Escola de Dansa Castelló o asociaciones teatrales. Asimismo, para ampliar la oferta, durante los meses de julio y agosto también se presentó la campaña “Cine de Barrio”, donde se proyectaron diferentes películas para todos los públicos en el Grupo Venta Nova, Racó del Mercader, Grupo Reyes, Urbanización Las Galeras y Polígono Rafalafena. Junto a todo esto, también Cabañero presentó la campaña 'Magia en los barrios', que finalizará en octubre, con la que se recorrerán diez zonas distintas de Castellón.

Vecinos de los barrios. / Mediterráneo

Así pues, pasados los meses de verano, el edil ha hecho balance de la oferta de dinamización de barrios en todos los distritos de la ciudad, con un resultado que el propio concejal ha calificado de “excelente”.

Precisamente, Cabañero ha detallado que junto a la campaña “A l’estiu tot lo mon viu”, donde se han ofrecido un total de 10 actividades (2 obras de teatro y 8 bailes regionales desde el 14 de junio hasta el 29 de agosto), también se han realizado otras actividades paralelas para acabar de aderezar la oferta de dinamización y ocio, con 5 sesiones de Cine de Barrio, 10 actuaciones de Magia, 10 batucadas, así como diferentes actuaciones musicales y citas gastronómicas, sumadas a las actividades y talleres para niños y actividades para familias.

En definitiva, son más de 80 iniciativas que se han desarrollado en todos los barrios de la ciudad, en cada uno de los distritos.

Otras actuaciones para dinamizar los barrios

Con todo esto, Cabañero ha recordado que “desde que entramos al gobierno hemos tenido siempre como un objetivo prioritario acercar la cultura a todos los barrios de la ciudad. Así lo hemos hecho en Navidades con la campaña “Navidad en los barrios” y “Pascua en los barrios”, la iniciativa de “embellecimiento de los barrios mediante murales” o “Cine en los barrios”.

En este sentido, el edil ha avanzado que “vamos a continuar trabajando con la misma intención, que es llenar de vida las calles y barrios de la ciudad, invitando a todos los castellonenses y visitantes a descubrir cada distrito, cada barrio, de una forma única, viviendo experiencias para todos los públicos y edades”, concluye.