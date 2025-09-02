PSOE: "Carrasco i Mazón acabaran el seu mandat sense iniciar cap nou col•legi públic a Castelló”
Declaracions de la socialista Patricia Puerta
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i el president de la GeneralitatCarlos Mazón, “esgotaran els seus respectius mandats sense iniciar la construcció de cap nou col•legi a la ciutat, la qual cosa ens deixa ben clar el poc que els importa l'educació pública i la millora de les condicions en les quals han d'estudiar els alumnes i alumnes”, ha afirmat Patricia Puerta, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló. La regidora destaca “el significativa que és la imatge actual del solar annex als col•legis Censal i Carles Salvador, on durant els últims anys estaven instal•lades aules prefabricades per a poder donar servei a les i els estudiants dels col•legis i instituts que estaven en obres a la ciutat”.
La realitat, en data de hui, és que el Partit Popular “ha deixat el solar net, desmuntant tota la infraestructura, la qual cosa ens mostra clarament la seua nul•la intenció de posar en marxa nous col•legis a la ciutat, que tanta falta fan”, assenyala Puerta.
Per al present curs 2025-2026 “obriran les portes dos nous col•legis: el Mestre Canós i el Sebastián Elcano del Grau però, per molta foto que es vulga fer la senyora Carrasco, els veïns i veïnes saben que aquests dos centres van ser dissenyats i aprovats pels governs de progrés anteriors, liderats pel PSPV tant a l'ajuntament com en la Generalitat”.
Patricia Puerta assenyala que “està perfecte que l'actual alcaldessa destaque la importància d'inaugurar tots dos centres, però és vergonyós que vulga assumir com a èxit propi la seua obertura, quan només han hagut de seguir el camí que li marquem des del Partit Socialista”.
Dotacions
Per a la portaveu del PSPV, “si de veritat vol mostrar a la ciutadania que aposta per l'educació pública, el que hauria de fer la senyora Carrasco és reivindicar-li al seu indigne cap, el senyor Mazón, les dotacions que es mereix la ciutat i que el Partit Popular, des que va accedir al govern tant en la Generalitat com a l'ajuntament, ha deixat en un calaix, eliminant a més de manera fulminant el Pla Edificant”.
Cal recordar en aquest sentit que l'anterior govern de l’Acord de Fadrell va elevar al govern autonòmic del Botànic en 2023 la necessitat d'actuar urgentment en els col•legis Antonio Armelles, Bisbe Climent, Cervantes, Sant Agustí i Carles Selma. A més, també es va assumir el compromís d'iniciar reformes puntuals dels col•legis Soler i Godes i Jaume I, a més d'activar la construcció del nou institut Crèmor.
Després de dos anys del Govern del PP en la Generalitat i a l'Ajuntament de Castelló “no sabem res del futur de totes aquestes actuacions, la qual cosa demostra l'absolut abandó de Begoña Carrasco, més preocupada per defensar les sigles del seu partit, una vegada més, que per donar la cara pels veïns i veïnes de Castelló”.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló