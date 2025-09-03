Begoña Carrasco muestra en Madrid su plan de 1,8 millones de euros para crear refugios climáticos en colegios

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha dado a conocer a nivel nacional su apuesta por la creación de refugios climáticos en casi una veintena de colegios, que contará con una inversión de 1,8 millones de euros, en la jornada Nuevos proyectos para impulsar la renaturalización en las ciudades española, celebrada este miércoles, organizada por la Fundación Biodiversidad y que ha tenido lugar en la sede de Madrid de la Fundación Ortega-Marañón.

Carrasco ha participado en esta cita, que ha estado presidida por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en la que ha presentado las últimas iniciativas en materia de renaturalización en la capital de la Plana.

En este acto también han estado presentes diferentes alcaldes, alcaldesas de otras ciudades españolas y representantes de entidades públicas.

Estas actuaciones permitirán la creación de nueva infraestructura verde y azul en la ciudad a través del proyecto Castellón, Naturaleza en Red, que incluye diferentes actuaciones en la ciudad y en la que el Ayuntamiento de Castellón participa en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife.

Actuaciones en los centros educativos

La alcaldesa de Castelló ha hecho especial hincapié en las actuaciones que se van a llevar a cabo en colegios y centros educativos de la ciudad. Así, Carrasco ha recordado que “serán casi una veintena los colegios de la ciudad los que se beneficiarán de la creación de esta red gracias a la inversión de más de 1,8 millones de euros. De esta manera, se introducirán mejoras gracias a un plan de sombras con cubiertas y pérgolas vegetales y jardines mediterráneos”.

Begoña Carrasco, durante la presentación del proyecto de la ciudad de Castelló. / Mediterráneo

“Se trata de acciones diseñadas para mejorar el aislamiento térmico de los colegios en los patios y generar más zonas de sombra donde poder jugar nuestros niños y niñas, cambiando y transformando el hormigón en zonas verdes. Esta red de oasis climáticos va a contribuir al bienestar de los colectivos mas sensibles por los efectos derivados de la emergencia climática, en este caso población infantil”, ha resaltado.

La alcaldesa también ha insistido en que “estas actuaciones se llevarán a cabo a través de la participación ciudadana, en coordinación y permanente diálogo con las diferentes comunidades educativas y las AMPAS de cada uno de los centros. Un trabajo en coordinación con el área de Educación y la Oficina de Planificación y Proyección Económica, que llevan más de un año trabajando en este proyecto”.

Otros proyectos

En su exposición, Carrasco también ha compartido otras de las acciones que se realizarán en la ciudad gracias al proyecto Castellón, Naturaleza en Red. Este es el caso de “la instalación de cubiertas vegetales en lugares del casco urbano, en las calles o plazas más frecuentadas de nuestra ciudad, como las cubiertas de plaza Santa Clara, que va a permitir una reducción del efecto isla de calor en una de las zonas más transitadas de Castellón, actuando sobre unos 750 m² entre la cubierta en U del centro de la plaza y la de la zona de las floristerías”.

También se actuará “en la recuperación ecológica de láminas de agua y estanques en la ciudad, como en los del Parque Ribalta, Parque Mérida o el del Parque Geólogo Royo. Aquí se va a actuar con especies vegetales y animales autóctonas para mejorar el estado de estas zonas de agua y su biodiversidad”.

Finalmente, la primera edila se ha referido a la renaturalización de glorietas. “Se va a mejorar su aspecto con la plantación de árboles y plantas autóctonas y mediterráneas, a través de pequeños bosques urbanos, que reducen el efecto isla de calor que confiere sobre todo el tráfico rodado. En este caso serán las glorietas junto al Hospital General Universitario de Castellón y la rotonda de acceso de la autovía CS-22, sobre la avenida del Serradal, las que se beneficiarán de las mejoras”.

“Esta es la apuesta por una ciudad más verde, más sostenible, paseable y accesible. Por un Castellón con más biodiversidad, más calidad de vida para todos nuestros vecinos y vecinas”, ha resumido.

Carrasco ha mostrado también su satisfacción “porque nuestra ciudad haya sido seleccionada a nivel nacional como ejemplo de proyecto de naturalización urbana. Hay que destacar que de todos los proyectos que se han presentado, más de cien de toda España, solo 12 han sido seleccionados. Para lograrlo Castellón ha contado con el gran trabajo y el buen hacer de nuestros técnicos municipales, con la Oficina de Planificación y Proyección Económica, dirigida por Carmen Vilanova, a la cabeza”.

Una financiación de 3,5 millones

Carrasco ha querido resaltar también que “en total, vamos a contar con casi 3,5 millones de euros para transformar Castellón en un lugar más sostenible, más saludable, con más biodiversidad y, por tanto, favorecer la relación de los castellonenses con la naturaleza. Seguimos trabajando para ser una ciudad referente en sostenibilidad y sobre todo, que es por lo que apostamos y lo que queremos, por la calidad de vida. Porque tejer una red de naturaleza en nuestra ciudad es sembrar una red de futuro para Castellón”.