Castelló obri sis dies de celebracions pel 774 aniversari de la seua fundació
Programació dels més de 20 actes
Castello inicia hui sis dies de festejos per a celebrar el 774 d’aniversari del Privilegi del Trasllat de la ciutat i que es prolongaran fins al 8 de setembre, dia central de la fundació de la capital de la Plana.
Per este motiu, i com prèvia al començament dels actes programats (més d’una vintena), l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, va rebre ahir en el despatx d’alcaldia a Ignacio Pérez d’Heredia i Vall, nou fill adoptiu de la ciutat, que rebrà l’honor en la gala de lliurament de distincions que tindrà lloc el dissabte en el saló de plens. Un acte en el qual el periòdic Mediterráneo rebrà la Medalla d’Or de la ciutat pel seu centenari, igual que la Banda Municipal. A més, també es farà lliurament del Corbatí d’Honor a la rondalla Els Llauradors, tal com va recordar la primera edila.
Per a Carrasco, «Ignacio Pérez d’Heredia acumula incomptables mèrits per al seu nomenament com a fill adoptiu de Castelló, tant en la seua faceta com sacerdot, docent o director espiritual de la Reial Confrària del Lledó, de la qual és prior emèrit».
«Pérez d’Heredia és un referent per al món de la cultura i les tradicions a la nostra ciutat. A més d’una figura clau en les últimes dècades en l’àmbit de la devoció a la nostra Patrona, la Mare de Déu del Lledó», va assegurar l’alcaldessa de la capital.
Finalment, l’alcaldessa va convidar «tant als veïns de Castelló com a tots els que ens visiten, a participar en estos actes que servixen com a finestra a la nostra història i com a mostra de l’orgull de ser i sentir-nos de Castelló».
Programació
Els actes per a hiu, dia 3
L’Ajuntament de Castelló ha organitzat per a hui a les 19.00 hores una visita guiada teatralitzada ‘Crònica d’un dia sense sol’ que recrearà l’eclipsi de 1905 a Castelló. A les 19.30 hores, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de l’XI Concurs de Gaiates de Mà 2025 en el Museu d’Etnologia, al carrer Cavallers.
Els actes per a demà, dia 4
Des de les17.00 a les 21.00 hores, la plaça Major acollirà el Racó Medieval Infantil. A les 19.00 hores, se celebrarà la lectura del ‘Tombatossals’ en la plaça de Les Aules i a les mateixa hores (19.00 hores), tornarà a repetir-se la visita guiada teatralitzada ‘Crònica d’un dia sense sol’ amb eixida des de l’Hospital Provincial.
Pérez de Heredia i Valle, d’una família de soca de Castelló, té 96 anys i ja va declarar al diari Mediterráneo que el seu nomenament havia sigut «una sorpresa que va rebre amb molta il·lusió». També va agraïr este reconeixement a la ciutat de Castelló «a la qual sempre he portat en el cor», va explicar en aquell moment.
Ignacio Pérez d’Heredia ha recorregut multitud de ciutats a causa de la seua professió com a doctor en Dret Canònic, professor i sacerdot i allà on ha anat li ha acompanyat La Plana, malgrat que va nàixer l’any 1930 a la localitat de Laguardia, capital de la Rioja Alavesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló