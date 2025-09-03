Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís proposa una celebració especial del 775é aniversari de Castelló

La formació defensa la col·laboració amb institucions com la Universitat Jaume I per a combinar festa, cultura i divulgació històrica

Ignasi Garcia, portaveu del Grup Municipal dee Compromís per Castelló a l'Ajuntament.

Ignasi Garcia, portaveu del Grup Municipal dee Compromís per Castelló a l'Ajuntament. / Mediterráneo

Victoria Pitarch

El pròxim dissabte Castelló celebrarà el 774é aniversari de la ciutat amb l’acte de lliurament d’honors i distincions municipals. Compromís per Castelló ha volgut felicitar a les persones i col·lectius reconeguts enguany: la Rondalla Els Llauradors, que rebrà el corbatí d’honor; la Banda Municipal i El Periódico Mediterráneo, que rebran la medalla d’or; i Ignacio Pérez de Heredia i Valle, que serà nomenat fill adoptiu de la ciutat.

El 8 de setembre de 1251, Jaume I va signar a Lleida el privilegi de trasllat, que permetia situar la vila del Castell Vell a l’emplaçament actual. Aquell document històric marca l’origen de la ciutat i és la raó per la qual cada any Castelló commemora el seu aniversari amb un acte institucional d’honors i distincions.

Per al 2026

Amb aquesta mirada històrica, de cara a l’any que ve, quan es compliran 775 anys d’aquella data fundacional, Compromís ha presentat una iniciativa al ple municipal perquè la commemoració tinga un caràcter especial i ambiciós.

“El 8 de setembre celebrem l’aniversari de la ciutat, una data clau en la nostra història”, ha recordat el portaveu Ignasi Garcia, qui ha subratllat que la proposta per al pròxim any “no sols vol reforçar els actes culturals i festius, sinó també establir una col·laboració entre l’Ajuntament i institucions com la Universitat Jaume I per a apropar, amb tot el rigor, la nostra història als castellonencs i castellonenques”. 

Noticias relacionadas y más

Per a Compromís, el 775 aniversari és una oportunitat per implicar el conjunt de la ciutat en un exercici de memòria compartida i de difusió històrica “que permeta entendre millor d’on venim i cap on volem anar”, ha conclòs Garcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents