Emea Center se consolida como centro de referencia en entrenamiento funcional en Castelló

Mejorar la fuerza y la resistencia, aumentar la movilidad y la flexibilidad, favorecer la estabilidad y equilibrio, incrementa la coordinación... En definitiva, mejorar la calidad de vida, son algunos de los objetivos de la práctica del deporte y, en concreto, del entrenamiento funcional.

Las instalaciones cuentan con todo tipo de material (barras, wall balls, remos, Kettlebells, mancuernas...) para realizar las actividades. / Mediterráneo

Con este objetivo nació hace tres años el centro deportivo especializado en entrenamiento funcional Emea Center ubicado en la calle Botánico Cavanilles, 28 de Castelló de la Plana (zona UJI) de la mano del entrenador personal de alto rendimiento y técnicas avanzadas de musculación e instructor de Crosstraining Marc Albalat Moliner.

Emea Center se consolida como centro referente en entrenamiento funcional. / Mediterráneo

Equipo de profesionales

Junto a Marc Albalat, se cuenta con todo un equipo de profesionales formado por Víctor Triviño, Cristian Martínez, Joana Milian, Cristina Ventura (entrenadores), Manuel Trilles (podólogo) y Estela Jiménez (nutricionista) hacen que se haya convertido en un centro deportivo de referencia con más de 300 usuarios.

Para cualquier nivel y edad

Uno de sus puntos fuertes es que el entrenamiento se adapta a las necesidades de cada persona sin importar la edad ni el nivel de cada uno. Además de las clases funcionales (que se realizan de lunes a viernes), el centro también ofrece otros servicios como yoga, pilates y community los sábados por la mañana. Esta última se presenta como novedad para esta temporada 2025/2026 y consistirá en entrenamientos de fuerza y resistencia por parejas o equipos.

El centro dispone de vestuarios completos para su uso antes y después del entrenamiento. / Mediterráneo

Y los usuarios se pueden beneficiar de diferentes descuentos en otros productos como suplementación y zapatillas a través de marcas colaboradoras.

Objetivo: el bienestar

Marc Albalat señala que «estamos encantados de que la gente cuente con nosotros para ponerse en forma. Hemos creado una gran comunidad de personas con un objetivo común: el bienestar. Y, por supuesto, queremos seguir ampliando esta cifra y aportar nuestro granito de arena a cada persona para que consiga su objetivo».

Por todo ello, Emea Center, ha conseguido ser, en solo tres años, uno de los centros deportivos de la capital de la Plana mejor valorado por los usuarios.

