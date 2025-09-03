Història ‘en verd’ per l’aniversari de Castelló: comencen els actes de la fundació
Una visita teatralitzada i la inauguració de l’exposició de gaiates de ma enceten els actes del 774é aniversari de la fundació de la ciutat, amb el Fadrí i la Casa del Poble engal·lanats per a la festa de totes i tots
Amb el Fadrí vestit de festa major, amb la bandera de la ciutat ondejant de dalt a baix, la plaça Major ja està llesta per a acollir les celebracions del 774é aniversari de la fundació de Castelló, del Privilegi de Trasllat del reiEn Jaume I.
El verd castellonenc presideix l’enclau central de la vida capitalina i els blassons engal·lanen els balcons de la Casa del Poble, un Ajuntament que serà l’epicentre de l’activitat aquest cap de setmana, amb l’entrega, dissabte, de les Medalles d’Or de la Ciutat a El Periódico Mediterráneo i la Banda municipal, a més del corbatí d’honor a Els Llauradors i el nomenament d’Ignacio Pérez de Heredia com a fill predilecte.
Sis dies de festes
I, engegant els sis dies de celebracions de l’onomàtics, aquesta vesprada s'ha inaugurat l’exposició de les gaiates de ma participants en el concurs de 2025 al Museu d’Etnologia, amb la presència de l’alcaldesa, Begoña Carrasco, entre altres autoritats municipals, i les regines de les festes de Castelló, Paula Torres i Carla Ibáñez i les seues corts, i el el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos.
Oberta fins al pròxim dia 13, la mostra, que compleix 11 edicions, visibilitza «el símbol màxim, la gaiata, de les nostres festes principals, les festes de la Magdalena, que són festes fundacionals. I per tant, estan íntimament lligades al naixement de Castelló com a ciutat».
Més participació que mai
L’alcaldessa de Castelló es va referir al «bon moment» que viu el concurs, organitzat per la Junta de Festes i la Gestora de Gaiates, que va guardonar amb el primer premi la gaiata 5 Hort dels Corders, que serà exposada durant l’any al vestíbul de l’Ajuntament. El segon premi de la categoria dels sectos va ser per a la 15 Sequiol, que serà exposada en l’oficina Tourist Info de la Casa Abadia; i el tercer, per a la 6 Farola-Ravalet, que s’ubicarà a l’estació de tren a l’oficina de turisme. Entre els particulars, el guardó va anar a parar a Miguel Ángel Moreno; el segon, per a l’Associació Dimonis de la Plana.
Visita teatralitzada
Més de 60 persones han participat en la primera de les visites teatralitzades sota el títol Crònica d’un dia sense sol, organitzada pel Patronat de Turisme, on els assistents han pigut reviure l’eclipsi solar total que va afectar la ciutat en 1905. Els que vullguen gaudir de l’experiència, es repetirà aquest dijous i el diumenge, a les 19.00 hores, amb eixida des de la plaça de l’Herba.
A través d'escenes teatrals i relats històrics documentats, els participants han pogut acostar-se a este episodi singular de la història de Castelló de manera educativa i entretinguda. La visita combina la narrativa històrica amb la dramatització, oferint una experiència única que ressalta la identitat i el patrimoni cultural de la ciutat.
La regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha assenyalat que “estes visites teatralitzades reforcen l'aposta de l'Ajuntament per oferir activitats culturals i turístiques que ressalten la identitat de Castelló i fomenten la participació de la ciutadania”.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló