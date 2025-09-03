Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
Mestre, historiador, dirigent veïnal a Castelló i referent del valencianisme polític des d'Esquerra independent, Unitat del Poble Valencià, Iniciativa i Compromís, ha estat un reivindicatiu lluitador i referent clau per la memòria democràtica
Ha faltat Vicent Grau i Reig. Nascut a Tavernes de la Valldigna en 1944, ha estat tota la seua vida vinculat a la capital de la Plana, on va arribar com a mestre i es va quedar, mostrant sempre un talant reivindicatiu, polític, des de l'esquerra valencianista i verda, amb la memòria històrica i l'ecologia com a senyeres de vida. Amb una gran trajectòria en les lluites socials del seu País Valencià, ha sigut exemple de militància activa fins al seus darrers dies. El comiata i vetlla es farà aquesta vesprada i demà al Tanatori La Magdalena de la capital.
En l’aspecte professional, según ell mateix explicava en la carta de presentació a les primàries de Compromís en 2014, primer que tot aprovà les oposicions de professor d’EGB en 1968. Després es llicencià en Filosofia i Ciències de la educació a la Universitat de Barcelona. I fou el 8 de març, quan encara no era el dia de la dona treballadora, de 1991 es llicencià també en Història Contemporània per la Universitat de València. En el mateix any de 1991 aprovà les oposicions a l’Ensenyament Mitjà, tot exercint a Nules i després a Castelló, en l’IES Matilde Salvador.
Compromés amb la memòria
Doctor en Història Contemporània per la Universitat Jaume I de Castelló, des d'on també va visibilitzar el seu amor pel territori i per la memòria, la seua tesi doctoral,- aprovada amb la qualificació d’Excel·lent Cum Laude-, sobre 'Segona República i Guerra Civil a Castelló: Discurs Republicà, Mobilització política i Sindicalisme Revolucionari', es va tornar llibre en les publicacions de l'UJI en 2012, sota el títol de 'La Segona República a Castelló. Una memòria històrica positiva'.
Però també ha participat com autor en els llibres publicats també per l’ UJI a Castelló 'Vides truncades per la Guerra Civil a Castelló' i 'Biografies rescatades del silenci. Experiències de guerra i postguerra a Castelló', abans de signar el seu segon llibre, 'La batalla de llevant, una victòria silenciada' (2021), presentada en plena pandèmia per la COVID, que no el va fer parar de treballar.
Sempre vinculat, preocupat, reivindicatiu, amb el tema de la memòria democràtica, Grau ha estat un dels membres fundadors del Grup d’Estudis d’Història Local i Fons Orals de la UJI, i fruit de les seues tasques ha estat la creació del Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica Local de la Universitat Jaume I, l’any 2005.
Líder veïnal
Des de la seva arribada a Castelló, fa més de 60 anys, no va ocultar mai el seu caràcter visceral i reivindicatiu. Adobat en mil batalles, va ser el fundador en 1976 de l'associació de veïns San José Obrer, primer col·lectiu d'aquestes característiques que sorgia a la ciutat en plena transició.
I, com a líder de barri, aconseguí, no solament reunir 2.500 persones en una manifestació per a reclamar la supressió del pas a nivell de la carretera de l'Alcora, sinó que les piquetes ho eliminessin i es construís el pas subterrani. No content, va prosseguir amb les seves mobilitzacions fins a aconseguir el soterrament de les vies del ferrocarril.
Més tard, s'activaria en la plataforma SOS Ribalta, ja des de Compromís per Castelló, per evitar que el projecte del TRAM atravessara el parc Ribalta de Castelló, declarar BIC.
Una carrera política des de l'esquerra
En l’aspecte polític sempre ha militat en el valencianisme polític, però d’esquerres.
Primer ho va fer en l’Esquerra Independent de Castelló, on hi va ser una vegada cap de llista a les eleccions municipals a la capital de la Plana. Després va militar en l’organització en la que es va convertir EIC, és a dir, en Unitat del Poble Valencia (UPV), que va liderar a Castelló Toni Porcar.
Quan va haver un viratge ideològic d’aquesta formació, abandonà aquest partit tot ingressant en EUPV, en el seu sector més valencianista anomenat Esquerra i País. En EUPV arribà a ser coordinador general de Castelló i cap de llista a les municipals. D'ahí, va passar a formar part d'Iniciativa del Poble Valencià, de la que també va ser fundador, la vessant més ecologista de la coalició Compromís, on ha estat una figura clau.
Reivindicatiu fins amb el Rei Mag
I com a anècdota que deixa vore el seu talant, Vicent Grau va saltar en gener de 2003 a les primeres pàgines de la premsa local per reclamar-li al rei Gaspar unes ulleres noves. El Mag d'Orient li va trencar les seves lents en un caramelazo involuntari en plena Cavalcada de Reis. Ell, que havia estat candidat a l'alcaldia de Castelló per Esquerra Unida, es va retractar i va anunciar que retira la reclamació "en un acte de penitència", tal i com va publicar Mediterráneo en aquell moment.
