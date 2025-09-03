El PSPV exige ampliar los bonos de comercio al quedarse sin repartir la mitad de las ayudas por las obras de la ZBE en Castelló

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha criticado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a través de su concejal de Comercio, Alberto Vidal, por “ser incapaz de repartir el millón de euros en ayudas a las y los comerciantes afectados por las obras que se realizan en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, porque ya han anunciado que como mucho se repartirán unos 500.000 euros”.

Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha recordado que “ya las bases comenzaron mal al contemplar solo a negocios a pie de calle y excluir otros ubicados en entresuelos, que pese a estar también perjudicados por las obras se quedaron fuera y sin opción de optar a las compensaciones económicas”.

La edil socialista ha señalado que “lo que debería hacer de inmediato la señora alcaldesa es estudiar la fórmula para que ese dinero no se quede como remanente y ampliar la partida para los bonos comerciales que se suelen dar el último tramo del año, porque lo contrario es demostrar que no saben gestionar los recursos municipales”.

Bonos de vuelta al cole

Puerta ha añadido que ya el mes de septiembre “supone una cuesta importante para las familias, con el inicio del curso y otros gastos que hacen necesario que el ayuntamiento esté a su lado”. Frente a ello, “la señora Carrasco, con sus socios ultras al lado, ya nos mostró en su día su actitud eliminado los bonos de vuelta al cole que puso en marcha el PSPV durante sus años de gobierno”.

Pese a todo, la portavoz socialista señala que la alcaldesa “tiene una nueva oportunidad para estar al lado de las familias y destinar el dinero que no van a gastar en ayudas a los comercios afectados por las obras de la ZBE a ampliar los bonos comerciales”.

El problema, a juicio de Patricia Puerta, “es que tenemos a una alcaldesa preocupada solo por su imagen en redes sociales y a un concejal de Comercio ocupado solo en verter discursos de odio y que ya nos ha demostrado sus continuas chapuzas, con campañas como la del Día de las Suegras o San Valentín”.