El 774é aniversari de Castelló: de la llegenda a la història

Mentre corre el rellotge cap a l'acte institucional de l'entrega de les seues Medalles d'Or de la Ciutat, l'alcaldesa rep al director de Mediterráneo i de la Banda Municipal, ambdos institucions centenàries mentre al carrer es llegeix el Tombatossals i s'omple el racó medieval

Història i mite per al 774é aniversari de Castelló: les imatges

Història i mite per al 774é aniversari de Castelló: les imatges

Cristina Garcia

El rellotge de l’aniversari de la ciutat ha iniciat ja el compte enrrere. Entre la llegenda i el mite del Gegant de Castelló, de nom Tombatossals, i la seua Conlloga, i la història de la ciutat des del 1251 en que el rei En Jaume I va concedir el Privilegi de Trasllat i va esdevenir terme propi hi ha un món, una història que ahir es va materialitzar en els actes del 774é aniversari de la fundació de la ciutat.

En homenatge als que fan créixer la ciutat amb compromís i en el camí fins a demà dissabte, día D de les celebracions amb l’acte procolari al saló de plens de la Casa del Poble, l’Ajuntament, ahir, l’alcaldesa, Begoña Carrasco, va rebre als directors de el Periódico Mediterráneo, Ángel Báez; i la Banda Municipal de Castelló, José Vicente Ramón, dos institucions que compleixen cent anys portant la capital al cor i per ahí rebran la Medalla d’Or de la Ciutat.Amb ells, Castelló entregarà altres honors com el Corbatí d’Honor a la rondalla Els Llauradors i es farà oficial el nomenament d’Ignacio Pérez d’Heredia i Vall com a fill adoptiu.

Carrasco va elogiar «la trajectòria i els mèrits» de Mediterráneo que celebra, igual que la Banda Municipal, el seu centenari aquest 2025.

Mediterráneo, referent

«Són cent anys de compromís amb la informació, amb l’actualitat local i provincial, sent testimoni i transmetent tots els canvis i les fites històriques que han succeït, amb complida informació de servei i de l’actualitat diària municipal», va apuntar. L’alcaldessa va possar l’accent en «la labor protagonista de Mediterráneo en la construcció d’una societat plural, informada i crítica a través del periodisme de proximitat, contant el que ocorre a peu de carrer, de barri i també de com ha anat canviant la fisonomia i la manera de viure a la ciutat i les comarques».

«La ciutat no seria la mateixa sense la contribució del diari. I, al llarg de la seua trajectòria, s’ha convertit en molt més que un simple mitjà de comunicació, erigint-se en altaveu de l’actualitat i en un dels referents de la nostra ciutat i de tota la província», ha assenyalat.

Viure el carrer

Per altra banda, per a Carrasco, la Banda Municipal «és un dels nostres símbols culturals i festius més importants. Una entitat que és també un dels majors orgulls de Castelló i que sempre porta el nom de la nostra ciutat d’una manera brillant onsevulla que va».

A l’espera, aquest divendres, de la presentació del retrat de Carlos Latre com a fill predilecte de Castelló, l’alcaldesa i altres autoritat i personalitats de l’esfera social i festera de la ciutat han participat en la lectura del Tombatossals, de laColla del Rei Barbut, mentre centenars de xiquets han gaudit del Racó Medieval instal·lat a la plaça Major.

