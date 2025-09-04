El inicio de la reforma del Mercado Central de Castelló ya tiene fecha
La junta de gobierno local da el visto bueno a la adjudicación a la UTE formada por Gimecons, Genera Quatro y Telecso por un importe cercano a los 10 millones de euros
Iván Fernández
La junta de gobierno local de Castelló ha dado el visto bueno a la adjudicación de la reforma del Mercado Central a la UTE formada por las mercantiles Gimecons, Construcciones y Contratas, S.L.; Genera Quatro S.L.; y Telecso S.L por un importe de 9,7 millones de euros (IVA incluido). Un nuevo paso adelante para estas esperadas obras que tienen un plazo de ejecución previsto de 16 meses y que el Ayuntamiento quiere finalizar antes de la Navidad de 2026.
Además, el portavoz del equipo de gobierno, Vicente Sales ha asegurado que los trabajos "comenzarán a finales de este mes de septiembre o a principios de octubre, como muy tarde". De esta manera, se iniciará la construcción del mercado provisional que se ubicará en la plaza Santa Clara.
La estructura provisional aprovechará los soportales de la plaza y se erigirá en torno al monolito central. Esta mercado provisional afectará a los usos de la plaza, mientras duren las obras del edificio central. Después de que los comerciantes se hayan trasladado a sus nuevas instalaciones, arrancarán las obras en el Mercado Central.
Gastronomía y degustación
Así, el nuevo Mercado Central ya no solo será un punto de venta, sino que también ofrecerá puesto de gastronomía y degustación. Además, contará con una cubierta acristalada y con cerámica, con pasillos espaciosos y contará con dos terrazas.
Una de ellas se ubicará en la plaza Mayor con mesas, sillas, sombrillas y árboles en maceteros. Ahí los clientes podrán degustar los productos comprados en el recinto. La otra se ubicará sobre la zona de la pescadería a la que accederá desde un ascensor acristalado ubicado en la parte exterior o a través de unas escaleras internas.
Su uso aún está por definir y podría ser para lugar de ocio o también para degustar productos del mercado. Además, contará con una sala de lactancia e integrarán los dos mercados (carne y verdura y pescado).
El reformado espacio también tendrá un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, sillas para reuniones y exposiciones. Aparte, se eliminará el falso techo, se ganará en amplitud visual, habrá más espacios de circulación, así como cerámica de gran formato con 2.972 metros cuadrados y otros 3.000 de pavimentos además de 60 metros cuadrados en la fachada que se reforma.
