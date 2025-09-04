Las oficinas de turismo de Castelló reciben 13.000 consultas durante el verano

Las oficinas Tourist Info de Castellón han registrado durante los meses de junio, julio y agosto un total de 12.697 demandas y 7.246 atenciones directas. Unos datos que, en palabras de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, “confirman que Castellón sigue consolidándose como un destino atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales, capaz de ofrecer experiencias de ocio, cultura y deporte adaptadas a todos los públicos”.

La concejal de Turismo también ha hecho balance de “la participación en las diferentes actividades de verano en Castellón, unos datos que reflejan el compromiso del Patronato de Turismo con un modelo de turismo familiar y de calidad”.

En este sentido, ha indicado que “nuestro objetivo es que todas las personas disfruten de la ciudad de forma segura y cómoda, y seguiremos trabajando para consolidar a Castellón como un referente en turismo de primer nivel”.

En cuanto al balance de las demandas registradas, un 33% ha correspondido a información local, mientras que el resto se ha repartido entre servicios (13%), transportes (12%), ocio y fiestas (8% cada uno), actividades culturales (7%), gastronomía (5%) y playas (4%).

La edil ha indicado que “estas solicitudes reflejan la diversidad de intereses de los visitantes y la capacidad de Castellón para ofrecer una oferta amplia, capaz de atraer a turistas de distintos perfiles”.

El turismo nacional, protagonista del verano

Miralles ha destacado que “el turismo nacional ha sido el gran protagonista del verano, representando más del 80% del total de visitantes. Aproximadamente un 60% procede de diferentes zonas de la Comunitat Valenciana, un 12% de Madrid, un 7% de Cataluña y un 4% de Aragón, mientras que en torno a un 3% llega desde regiones como el País Vasco, Andalucía y Castilla y León”.

La concejal ha señalado que “una parte importante de nuestra promoción la desarrollamos tanto a nivel autonómico como nacional, porque es de estas áreas de donde más personas se desplazan para disfrutar de la riqueza de Castellón”.

Por otro lado, Miralles ha recordado que “estadísticas corresponden a las solicitudes registradas en las oficinas de turismo, lo que nos permite obtener una radiografía aproximada de los perfiles de visitantes que recibimos cada verano”.

Por su parte, el turismo internacional ha supuesto más del 17% de las solicitudes en las oficinas de turismo. Francia se sitúa a la cabeza con un 30%, seguida de Portugal (9%), Reino Unido y los diferentes países de América (8% cada uno), e Italia (6%). En palabras de la edil, “estas cifras ponen de manifiesto la consolidación de Castellón como un destino reconocido en el exterior por la variedad y la calidad de su oferta”.

Servicios en playas

La apuesta por un turismo accesible y familiar también se ha reforzado este verano con distintos servicios en las playas. Miralles ha explicado que “cerca de 600 personas han utilizado las bibliotecas de playa, mientras que más de 50 familias han hecho uso de los puntos Bebé, diseñados para facilitar el cambio de pañales, la lactancia o cualquier otra necesidad que pueda surgir”.

Asimismo, más de 300 personas han disfrutado de los recursos de accesibilidad disponibles, como la oruga especial para sillas de ruedas, columpios acuáticos inclusivos, flexipasarelas y nuevas sillas anfibias.

En este sentido, Miralles ha subrayado que “el Patronato de Turismo ha hecho una inversión importante para que las playas de Castellón sean accesibles y puedan disfrutarlas todas las personas independientemente de su movilidad”.

Entre las iniciativas más destacadas sobresale la PlayaSlow, celebrada en la playa del Serradal, que ha reunido a más de 3.000 participantes en actividades gratuitas como taichí, wudang y 8 brocados. La edil ha explicado que “la iniciativa continúa hasta mediados de septiembre y ha consolidado la playa del Serradal como un espacio de bienestar y deporte promoviendo experiencias saludables para vecinos y visitantes”.

Finalmente, Miralles ha destacado “el gran éxito del tren turístico del Grao, que durante los meses de julio y agosto ha superado los 9.000 viajeros, completando el aforo en todas sus salidas. Este recurso se ha consolidado como una alternativa cultural y familiar que permite descubrir Castellón de manera cómoda y entretenida, sumando así un atractivo más a la variada oferta turística de la ciudad.”