El Ayuntamiento de Castelló rechaza acoger menores migrantes. El portavoz del gobierno municipal y del PP, Vicent Sales, ha explicado que "Castelló no tiene competencias ni presupuesto para acoger a los menores migrantes, porque las competencias son del Gobierno de España; y tampoco tenemos espacios municipales para acoger a estos menores migrantes, porque los espacios son de la Generalitat valenciana y están saturados a un 160%, y esto se atribuye a un Gobierno que lleva meses desobedeciendo los mandatos del Tribunal Supremo, que le obligó a hacerse cargo de 1.000 menores de Canarias y no ha sido capaz".

Sales ha salido a la palestra después de que el portavoz de Vox en Castelló, Antonio Ortolá, lanzara un comunicado en el que dice que "si el PP en Castelló quiere acoger a estos menores, que no cuente con Vox para ningún efecto.

"Saber los recursos de la ciudad"

El punto de inicio de la polémica es la carta remitida por la vicepresidenta y consellera de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, en la que, "tras exponer la situación actual de 'sobreocupación' del sistema de protección de menores autonómico", solicita “conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados” de la ciudad.

Al respecto, Ortolá ha dicho: “Vox en el gobierno no va a consentir que se destinen recursos municipales a la acogida de menas. Si el PP en Castellón quiere acoger a estos menores, que no cuente con Vox para ningún efecto”. Y ha añadido que “esta posición ya ha sido trasladada al socio de gobierno”.

"Es un insulto", dice Vox

Ortolá ha señalado que “es una auténtica irresponsabilidad tratar de trasladar inmigrantes ilegales a la Comunitat y, en particular, a la ciudad de Castelló. Para Vox, se trata de un insulto a todos los castellonenses que se pretenda gastar dinero público en la acogida de MENAS mientras muchas familias de la ciudad atraviesan serias dificultades económicas”.

Además, ha indicado que “la inmigración ilegal masiva trae delincuencia y un gasto insoportable que pagan los vecinos. No tiene sentido destinar semejante cantidad de dinero mientras hay gente en Castelló que no llega a fin de mes”.

Fractura en los gobiernos autonómicos

El portavoz ha recordado que “Vox ya rompió en junio de 2024 los gobiernos autonómicos precisamente porque el PP aceptó el reparto de menas en distintas comunidades. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora: los menores deben estar con sus padres en sus casas, no costeados con el dinero de los castellonenses”.

Vox solicita que “los recursos que se pretenden destinar a la acogida de menas se utilicen para paliar la grave situación económica de las familias valencianas”, y defiende que “la solución responsable pasa por el retorno de los menores con sus familias de origen o la puesta a disposición de las embajadas de sus países para que se hagan cargo de ellos”. Finalmente, Ortolá ha denunciado que “comunidades como el País Vasco y Cataluña queden exentas del reparto, lo que evidencia la injusticia y el sectarismo del Gobierno de Sánchez, que pretenden imponer cargas desproporcionadas a Castelló y a la Comunitat Valenciana”.

El coste

El portavoz ha denunciado que el pasado 27 de agosto el Gobierno de Sánchez aprobó un decreto que fija la capacidad de alojamiento de menores por comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana, se establece capacidad para 1.767 menores trasladados desde Canarias. Actualmente, la comunidad acoge 481 menores, con un coste medio de 200 euros diarios por cada uno, según datos de la propia Consellería.

Esto implica que el Gobierno podrá trasladar hasta 1.286 menores adicionales, lo que supondría un gasto superior a 106 millones de euros al año. Para Vox, “se trata de un derroche económico inaceptable, máxime cuando Castelló tiene necesidades urgentes en servicios sociales, infraestructuras y apoyo a las familias locales.”

Además, Ortolá ha señalado que “este reparto no es más que un parche que no resuelve el problema de fondo. España necesita poner fin a este proceso de inmigración ilegal masiva que está desbordando nuestros recursos y comprometiendo la seguridad de los ciudadanos. Mientras Sánchez siga trasladando el problema de una comunidad a otra, seguirá aumentando el gasto, la delincuencia y la inseguridad, y los españoles seguirán pagando la factura. Y esta es una realidad que solo Vox denuncia”.