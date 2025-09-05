"Estoy muy orgulloso de ser del Grau, de ser de Castelló, de ser Hijo Predilecto de mi ciudad y de estar, hoy, rodeado de mis padres, mi mujer y mi hija Candela, dieiendo oficialmente, que ya estoy colgado". Con mucho humor y referencias a algunos de los personajes de su vida profesional, Carlos Latre Ruiz, "de los Ruiz del Grau", "Don Carlos, ya como Hijo Predilecto", según ha dicho la concejala de Cultura, María España, ha destapado este viernes el retrato realizado por Tania Beltrán que lucirá "por siempre en la galería de los ilustres" del Ayuntamiento de la capital, en la sala de comisiones. Allí le acompañarán Matilde Salvador, Juan Cardona Vives, Juan Bautista Porcar, Bernat Artola, Miquel Peris, Germà Colón o Francesc Michavila, entre otros, hasta 12 ilustres castellonenses que, como él, han sido "embajadores de su tierra, de lo nuestro".

En el marco del 774º aniversario de la fundación de la ciudad, el salón de plenos se ha vestido este viernes de arte y de protocolo para descubrir la obra de la joven pintora de Culla, becada Hábitat Artístic 2024, que ha plasmado un Latre "en un entorno escénico y elegante, en azules y burdeos, como un hombre de las mil caras". "ha sido todo un reto, un honor con mayúsculas, poder realizar este trabajo", tanto que "después de tanto tiempo juntos, al entregar la obra ha sido como alejarme de un ser querido".

Galería: Carlos Latre ya tiene su retrato para la 'galería de los ilustres' de Castelló como Hijo Predilecto / Manolo Nebot

"Me veo muy bonito"

En presencia de la corporación municipal, la consellera de Hacienda, Ruth Merino; y una amplia representación del mundo político y social de Castelló, Latre, "agradecido" con Traver y con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, por el honor, visiblemente emocionado, ha explicado que "lo mismo que la artista, al verme, he pensado en el momento en que me dijeron que iban a hacerme un retrato: pensé que dentro de 100 años, cuando alguien vea este cuadro en la pared pensará "este chaval es un humorista", e imitando al Rey emérito y a Boris Izaguirre, dos de sus mil caras, ha señalado que "me veo muy bonito". Y ha destacado la "emoción por la oportunidad a una joven artista, como una vez me dio a mi Javier Sardá en 'Crónicas marcianas' a los 19 años, porque hay que ser siempre embajadores de nuestro arte, de lo nuestro".

Además de felicitar a la ciudad por el 774º aniversario de su fundación, que "solo Jordi Hurtado ha vivido desde su inicio", ha avanzado que estrenará su próximo espectáculo en la ciudad, reiterando una de sus máximas, "que pase lo que pase nunca dejemos de reir".

El retrato. / Manolo Nebot

"Profeta en su tierra"

Ha sido la alcaldesa, Begoña Carrasco, la que ha remarcado el apelativo de "Don Carlos Latre Ruiz", definiéndolo, como el "Google de soca dice", como "hijo de Silvia y Antonio, compañero de vida de Yolanda, padre de Candela, grauero, albinegro, inimitable, Hijo Predilecto de Castelló desde 2023 y profeta en su tierra". "Un xiquet del Grau, uno de los nuestros", ha dicho, felicitando a la pintora y reitarando que "el humor es algo muy serio, y las personas que lo cultivan, son valiosísimas".

Parafraseando a Chaplin y a Einstein, ha puesto en foco en Latre como "embajador de Castelló, comprometido con esta ciudad, convirtiéndote en eterno, dejando testimonio de lo que importa a través del arte". "Para que dentro de unos años, los nietos de tu Candela puedan ver la galería de los ilustres y decir, 'Tu cara me suena' con orgullo porque tú ya eres parte de la historia de este ciudad que hoy celebramos, y formas parte de las 'Crónicas de la Plana'. Hoy quedas retratado, como tu dirías", le ha interpelado.