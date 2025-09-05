Castelló instala 17 puntos de alumbrado en 10 caminos de la Marjaleria: estos son

Castelló instala 17 nuevos puntos de alumbrado en 10 caminos de la Marjaleria. Lo ha anunciado hoy el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, que ha visitado los puntos de instalación del nuevo alumbrado acompañado de la teniente alcalde del Grao, Ester Giner y ha dado cuenta de esta actuación que destaca, se enmarca dentro del plan que el gobierno municipal sigue impulsado a fin de mejorar todas las infraestructuras de la ciudad.

Toledo ha declarado que “el gobierno sigue mejorando la ciudad en todos y cada uno de los distritos". "Seguimos trabajando para mejorar los servicios en esta zona de la ciudad, con el objetivo de que la Marjalería sea cada vez más segura y disponga de mejores servicios”, ha dicho.

Donde están los puntos

Así pues, se han instalado 4 puntos de luz en el camí l’Horteta, 1 punto de luz en el entrador Rubí, 4 puntos de luz solares en el entrador El Tancat, 1 punto en el camí Catalana, 1 en el entrador Panamá, 1 en el entrador La Marina, 1 punto en el entrador La Fragata, 2 punto en el entrador La Llisa, 1 punto en el camí Mussol y 1 punto en el camí Moixeta.

El edil ha valorado esta actuación de forma muy positiva ya que avanza “vamos a seguir con la puesta a punto y mejora de la ciudad, atendiendo siempre las peticiones vecinales que nos han ido trasladando, como hemos hecho hasta ahora y así ha quedado demostrado”, afirma.

En este sentido, Toledo ha señalado que “desde que llegamos al gobierno han sido constantes las reuniones y encuentros que hemos mantenido con los vecinos de la ciudad y en especial de zonas que han sido olvidadas durante años como ha sido la Marjaleria, que urgía de servicios necesarios como la mejora de caminos, la limpieza de acequias o la instalación de más puntos de luz, como ha sido el caso”.

En total, son 25

El concejal ha puesto en antecedentes y ha recordado que a principios de año se instalaron 8 nuevos puntos de balizamiento para la instalación de nuevos puntos de luz en la Marjalería, por lo que estos 17 se suman a los que se instalaron para alumbrar el Cami Bovar, Camí Segon Canal y Entrador Cáliz, dos de los cuales eran alumbrado solar, cuya inversión fue de 58.133,29 euros.

Toledo ha subrayado que “para este gobierno todos los vecinos de Castellón merecen la misma atención y los mismos servicios y los vecinos de la Marjalería venían reivindicando mejoras y nos trasladaron su sensación de abandono, al ser desatendidos con actuaciones pendientes desde 2018”.

Finalmente el edil ha concluido destacando que “una vez más dejamos patente con hechos y no con palabras el firme compromiso de este gobierno con nuestros vecinos, de todos los distritos de la ciudad, sin distinción”.