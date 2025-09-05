Castelló recupera para el tráfico tres céntricas calles

El Ayuntamiento de Castellón ha reabierto este viernes al tráfico las calles Herrero, Asensi y San Vicente, una vez que ya concluidas las obras correspondientes a la fase I la Zona de Bajas Emisiones en estos tres viales.

Una necesidad para desahogar la circulación en la capital después de que estas céntricas calles estuvieran cerradas al tráfico o sufrieran cortes desde el pasado 14 de mayo, en el caso de Herrero y Asensi, y desde el 29 de abril en el de la calle San Vicente.

Así, desde por la mañana, Herrero y San Vicente ya han permitido el paso del tráfico rodado. Por su parte, en la calle Asensi, durante la mañana y parte de la tarde se han desarrollado trabajos de asfaltado y adecuación del firme, por lo que no fue hasta pasadas las 17.00 horas que se pudo abrir la circulación.

Los tres viales mantienen el mismo sentido de circulación que tenían antes de los trabajos de remodelación. De esta manera, la calle Herrero permitirá acceder hasta la plaza de la Paz y la calle Asensi.

Por su parte, los vehículos que transiten por Asensi podrán llegar hasta la calle Gobernador o continuar por Maestro Ripollés. En el caso de la calle San Vicente, se puede subir desde la avenida Rey Don Jaime hasta la ronda Mijares.

Tanto la calle Herrero como la calle Asensi presentan destacadas modificaciones. En la segunda, se ha eliminado uno de los dos carriles de circulación, a cambio de una ampliación de ambas aceras para facilitar el paso peatonal.

Por su parte, el nuevo aspecto de la calle Herrero ha provocado un choque político por la eliminación del carril bici. Desde Compromís, se solicitó en reiteradas ocasiones mantener este carril e incluso se presentó una moción en el pleno del pasado junio para garantizar la continuidad de este trazado ciclista, uno de los más utilizados en la ciudad, según señalaron.

El portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha asegurado que este cambio «dificulta la movilidad en bicicleta, la hace más insegura y expulsa a los ciclistas de la ciudad».

Este trazado, que contaba con 640 metros de longitud, desaparece ahora de la calle Herrero. Esta arteria de Castelló mantiene los dos carriles para la circulación de automóviles que tenía en su trazado. También se han ampliado las aceras para permitir un mejor tránsito de los peatones.

Finalmente, en la calle San Vicente, no ha habido modificaciones sustanciales. El vial sigue contando con un único carril, que se bifurca en el cruce con la calle Amadeo I. Allí, como antes de las obras por la ZBE, se puede seguir recto hasta el parque Ribalta o girar a la derecha, hacia la ronda Mijares.

En la recta final

Los trabajos en estas tres vías de Castelló han formado parte de la primera fase de la ZBE, que ya vislumbra su final. El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha señalado que «en lo que respecta a la obra propiamente dicha, ya está muy avanzada, por lo que faltará la instalación de señalética, del mobiliario urbano, así como del sistema de riego para poder poner la vegetación. Con todo esto, la ZBE I estará lista a finales de este mes».

Ramírez ha aprovechado para sacar pecho y comentó que «tal y como nos comprometimos con los castellonenses y así lo hemos cumplido, tras realizar las labores de asfaltado, las calles Herrero, Asensi y San Vicente se abrieron al tráfico para permitir la libre circulación de vehículos. Con estos trabajos, encaramos la recta final de la ZBE I».

Estos trabajos, que arrancaron en la segunda mitad de 2023, se desarrollaron en primera instancia en el Raval Sant Félix, donde afectaron a las calles Obispo Caperó, 9 de Marzo, Sagrada Familia, Arquitecto Maristany y San Miguel.

Posteriormente, los trabajos tuvieron lugar en las calles Navarra, Trinidad, Lluís Vives y Temprado, antes de pasar a calles como Navarra, San Luis, Conde Pestagua y San Félix. En su último tramo, los trabajos llegaron a San Vicente, Herrero y Asensi.

Como fecha límite, las obras de la primera fase de la ZBE tenían el 31 de diciembre. Oficialmente, esta zona debe estar en vigor para el 1 de enero de 2026, ya que si no se cumple este requisito se perderían los fondos europeos que están costeando el proyecto.

La actuación se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos. La inversión total, incluida la aportación municipal, asciende a 8,1 millones de euros.