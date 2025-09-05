Hackean los paneles turísticos de Castelló con mensajes difamatorios contra Pedro Sánchez

El Grupo Municipal Socialista y el PSPV-PSOE de Castelló han exigido a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, “explicaciones” ante la aparición de imágenes y mensajes difamatorios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los paneles informativos que el ayuntamiento ha instalado en el nuevo paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador de Castelló.

Tanto la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, como el secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, Rafa Simó, han calificado de “inaceptable” que el equipo de gobierno PPVox que preside Carrasco “sea capaz de utilizar infraestructuras municipales para insultar al presidente del Gobierno” y han anunciado medidas para que se investiguen los hechos.

El Ayuntamiento declina responsabilidades

Desde el gobierno municipal, su portavoz, Vicent Sales, alude a un "hackeo de los paneles, aún en periodo de prueba". Y, según ha dicho, "no es la primera vez". Sales ha explicado que "la razón por la que ha aparecido información relativa a los casos de corrupción del PSOE en los paneles informativos de las playas ha sido el hackeo que ha sufrido los paneles. Los paneles, cuya única finalidad es la promoción turística de nuestra ciudad y nuestras playas están en periodo de prueba, y de hecho ya sufrieron otro saqueo; y, además, la obra aún no está recepcionada por parte del Ayuntamiento".

Tajante, el portavoz municipal ha señalado que "desde el Ayuntamiento declinamos toda responsabilidad de que la corrupción del PSOE aparezca allí publicada".

Discurso de odio

Para Patricia Puerta, “estamos ante una situación que es el reflejo de lo que sucede día a día en el Ayuntamiento de Castelló, donde tenemos a una alcaldesa, Begoña Carrasco, que, ya no es solo incapaz de frenar los discursos de odio y los insultos de sus socios ultras, sino que además da soporte a esta situación permitiendo que paneles municipales de información sobre turismo se utilicen de manera partidista”.

La portavoz socialista, en este sentido, ya ha anunciado iniciativas en el ayuntamiento “para llegar hasta las últimas consecuencias, porque con estas situaciones lo único que tenemos claro es que la ciudadanía está sometida al los discursos de odio que parece amparar la alcaldesa”.

Para el secretario general del PSPV a Castelló, Rafa Simó, «es absolutamente intolerable que en unos paneles públicos del ayuntamiento aparezcan imágenes que difamen al presidente del Gobierno». A su juicio, «esto demuestra que el Castelló de Carrasco se está convirtiendo en todo menos en una ciudad moderada, y Y no es el primer caso». Para Simó, «tal vez a esto se refería su socio de gobierno cuando hablaba de ‘acabar rotundamente cono el socialismo’, porque Castelló se ha convertido en la ciudad del ‘todo vale’ para la extrema derecha».

En este caso de los paneles informativos de la playa, solo hay dos opciones para el secretario general del PSPV a Castelló: o mala fe, o negligencia. Y sea cual sea es muy grave y exigimos explicaciones inmediatas». Además, desde el PSPV-PSOE estudiaremos ir donde haga falta para que se depuren responsabilidades puesto que actos así no pueden quedar impunes».