Castelló celebra a lo grande su fundación con las Medallas de Oro, tradición y mascletà

Comienza la cuenta atrás para el día grande de las celebraciones con las que el Ayuntamiento de Castelló festeja el 774 aniversario de la fundación de la ciudad con el Privilegio del Traslado.

Una jornada que arrancará en clave protocolaria, a las 11.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, con la entrega de las máximas distinciones de la ciudad, las Medallas de Oro al Periódico Mediterráneo y la Banda Municipal, en sus centenarios; además del Corbatín de Honor a Els Llauradors, y el nombramiento oficial de Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo.

Con la bandera castellonense ondeando en el Fadrí mostrando que la ciudad está de fiesta, a la exposición de gaiatas de mano que se puede ver en el Museu d'Etnologia de la calle Cavallers, se suman al término del acto oficial la interpretación del Bolero de Castellón en la plaza Mayor y el disparo de una mascletà.

Interpretación del 'Bolero' de Castelló, el pasado año en el 773º aniversario- / Manolo Nebot

Los actos

Entre cuatro y cinco parejas bailarán el Bolero en la plaza Mayor después de la entrega de los galardones institucionales en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló. Todas ellas serán de la Escola de Dansa Castelló en el que caso de que no se sume ningún otro grupo de baile tradicional de la capital de la Plana.

A esta actuación seguirá el disparo de una mascletà en la plaza Cardona Vives. Y será la Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo la que dispare en esta ocasion. La empresa valenciana de Vilamarxant fue la ganadora del Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2025 y disparará una mascletà terrestre.

Finalmente, el espectáculo nocturno del sábado por la noche (a las 21.00 horas) en la plaza Mayor, será una alegoría a la fundación de Castelló y contará con la participación de las gaiatas, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d'Alqueria, la Colla del Rei Barbut, la Escola de Dansa Castelló y l'Aljama.