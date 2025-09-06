En Directo
Directo: Castelló entrega sus Medallas de Oro en el 774º aniversario de la ciudad
Castellón celebra su aniversario y aquí puedes seguirlo en directo
En homenaje "a quienes hacen crecer Castelló con su compromiso", el Ayuntamiento reconoce con la Medalla de Oro de la Ciudad al Periódico Mediterráneo y a la Banda Municipal, dos instituciones centenarias en este 2025. Junto a ellos, también se entregarán otros honores como el Corbatín de Honor a la rondalla Els Llauradors y se oficializará el nombramiento de Ignacio Pérez de Heredia y Valle como hijo adoptivo.
En el acto, recogerá la máxima distinción al Periódico Mediterráneo el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.
Hijo Adoptivo de Castelló
El Rvdo. Mons. Dr. D. Ignacio Pérez de Heredia recibe un pergamino como Hijo Adoptivo de Castelló.
Medalla de Oro de la Ciudad a la Banda Municipal de Música de Castelló
Jose Vicente Ramon Segarra, director de la Banda Municipal de Música de Castelló, Antonio Mena del Valle, músico más mayor de la Banda y Elisa Ortells Agramunt, primera mujer en la historia de la Banda Municipal de Castelló, recogen el galardón de manos de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.
Medalla de Oro de la Ciudad al Periódico Mediterráneo
Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, recoge la máxima distinción de la ciudad de Castelló.
Corbatín de honor a la Rondalla dels Llauradors
Francisco Signes, Antonio Martí, José Martín, Juan Nebot, Manuel Montañes, Luis Viciano y César Agut han recogido el corbatín de honor en representación de la Rondalla dels Llauradors
Los galardonados
El Ayuntamiento de Castelló aprobó por unanimidad el pasado julio otorgar la Medalla de Oro de la ciudad, su máxima distinción, al Periódico Mediterráneo por su centenario, un galardón que también recogerá por su primer siglo de vida la Banda Municipal de Castelló, y al que se sumará la imposición el Corbatín de Honor a la Rondalla Els Llauradors, y el nombramiento oficial de Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo de la Ciudad.
En el marco del 774º aniversario de la fundación de Castelló, la capital de la Plana entrega este sábado sus máximas distinciones en un acto marcadamente protocolario presidido por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y con la Corporación Municipal al completo.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras