Directo: Castelló entrega sus Medallas de Oro en el 774º aniversario de la ciudad

Castellón celebra su aniversario y aquí puedes seguirlo en directo

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica / Toni Losas

Víctor Meseguer

En homenaje "a quienes hacen crecer Castelló con su compromiso", el Ayuntamiento reconoce con la Medalla de Oro de la Ciudad al Periódico Mediterráneo y a la Banda Municipal, dos instituciones centenarias en este 2025. Junto a ellos, también se entregarán otros honores como el Corbatín de Honor a la rondalla Els Llauradors y se oficializará el nombramiento de Ignacio Pérez de Heredia y Valle como hijo adoptivo.

En el acto, recogerá la máxima distinción al Periódico Mediterráneo el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

