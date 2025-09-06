Directo: Castelló entrega sus Medallas de Oro en el 774º aniversario de la ciudad

En homenaje "a quienes hacen crecer Castelló con su compromiso", el Ayuntamiento reconoce con la Medalla de Oro de la Ciudad al Periódico Mediterráneo y a la Banda Municipal, dos instituciones centenarias en este 2025. Junto a ellos, también se entregarán otros honores como el Corbatín de Honor a la rondalla Els Llauradors y se oficializará el nombramiento de Ignacio Pérez de Heredia y Valle como hijo adoptivo.

En el acto, recogerá la máxima distinción al Periódico Mediterráneo el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

Hijo Adoptivo de Castelló El Rvdo. Mons. Dr. D. Ignacio Pérez de Heredia recibe un pergamino como Hijo Adoptivo de Castelló.

Medalla de Oro de la Ciudad a la Banda Municipal de Música de Castelló Jose Vicente Ramon Segarra, director de la Banda Municipal de Música de Castelló, Antonio Mena del Valle, músico más mayor de la Banda y Elisa Ortells Agramunt, primera mujer en la historia de la Banda Municipal de Castelló, recogen el galardón de manos de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. Medalla de Oro de la Ciudad a la Banda Municipal de Música de Castelló / Toni Losas

Medalla de Oro de la Ciudad al Periódico Mediterráneo Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, recoge la máxima distinción de la ciudad de Castelló. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica / Toni Losas

Corbatín de honor a la Rondalla dels Llauradors Francisco Signes, Antonio Martí, José Martín, Juan Nebot, Manuel Montañes, Luis Viciano y César Agut han recogido el corbatín de honor en representación de la Rondalla dels Llauradors

Los galardonados El Ayuntamiento de Castelló aprobó por unanimidad el pasado julio otorgar la Medalla de Oro de la ciudad, su máxima distinción, al Periódico Mediterráneo por su centenario, un galardón que también recogerá por su primer siglo de vida la Banda Municipal de Castelló, y al que se sumará la imposición el Corbatín de Honor a la Rondalla Els Llauradors, y el nombramiento oficial de Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo de la Ciudad.