Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
Mucha expectación en la apertura de la firma de cosmética tras 19 meses del edificio cerrado de la plaza Santa Clara de Castelló
Abierto. La firma valenciana de productos de perfumería y parafarmacia Druni ha inaugurado este sábado su nuevo establecimiento a gran escala en Castelló, en una plaza Santa Clara que recupera para el comercio el emblemático edificio. Pone fin, así a 19 meses en los que el inmueble ha permanecido cerrado al público desde que a finales de enero de 2024 bajará la persiana Zara, que había permanecido en el espacio más de tres décadas.
Con mucha expectación, la tienda ha abierto sus puertas a primera hora y registró una masiva afluencia durante toda la jornada, generando largas colas en las cajas, con las promociones lanzadas para la apertura;y mucho tránsito de compradores y curiosos en sus dos plantas, una primera de perfumería; y la segunda, dedicada a la parafarmacia, el área capilar, infantil y bio.
«Teníamos mucha curiosidad», indicaban algunas clientas. «Es el mejor sitio de Castelló», señalaba otro de los compradores.
Con mobiliario e iluminación de última generación, y una paleta de colores diferenciada por pisos, el comercio de Vera está llamado a convertirse en un referente del sector de la cosmética en la capital, tras el cierre del local de la misma marca en la cercana calle Colón.
