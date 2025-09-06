Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es

Abierto. La firma valenciana de productos de perfumería y parafarmacia Druni ha inaugurado este sábado su nuevo establecimiento a gran escala en Castelló, en una plaza Santa Clara que recupera para el comercio el emblemático edificio. Pone fin, así a 19 meses en los que el inmueble ha permanecido cerrado al público desde que a finales de enero de 2024 bajará la persiana Zara, que había permanecido en el espacio más de tres décadas.

Con mucha expectación, la tienda ha abierto sus puertas a primera hora y registró una masiva afluencia durante toda la jornada, generando largas colas en las cajas, con las promociones lanzadas para la apertura;y mucho tránsito de compradores y curiosos en sus dos plantas, una primera de perfumería; y la segunda, dedicada a la parafarmacia, el área capilar, infantil y bio.

«Teníamos mucha curiosidad», indicaban algunas clientas. «Es el mejor sitio de Castelló», señalaba otro de los compradores.

Con mobiliario e iluminación de última generación, y una paleta de colores diferenciada por pisos, el comercio de Vera está llamado a convertirse en un referente del sector de la cosmética en la capital, tras el cierre del local de la misma marca en la cercana calle Colón.