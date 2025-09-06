'Mediterráneo' recibe la Medalla de Oro de Castelló en su centenario

En el marco del 774º aniversario de la fundación de Castelló, la capital de la Plana entrega este sábado, a partir de las 11.00 horas, sus máximas distinciones en un acto marcadamente protocolario presidido por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y con la Corporación Municipal al completo. Y que podrán seguir en directo en la web de Mediterráneo.

El Ayuntamiento de Castelló aprobó por unanimidad el pasado julio otorgar la Medalla de Oro de la ciudad, su máxima distinción, al Periódico Mediterráneo por su centenario, un galardón que también recogerá por su primer siglo de vida la Banda Municipal de Castelló, y al que se sumará la imposición el Corbatín de Honor a la Rondalla Els Llauradors, y el nombramiento oficial de Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo de la Ciudad.

En el acto, recogerá la máxima distinción el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll. Hay que recordar que el periódico de Castellón también ha recibido este año la Alta Distinción de la Provincia, que recogerá el próximo día 26 en Aín, además del Premio de Honor de adComunica, el premio Comunicación–Joan Soler de los Premios Cope Castellón, el reconocimiento como Empresa Centenaria por la Cámara de Comercio de Castellón, además de la Distinción Extraordinaria de la Universitat Jaume I, entre otros reconocimientos.

Carrasco , en la recepción con el director de Mediterráneo, Ángel Báez. / Mediterráneo

Mediterráneo, faro informativo

Y es que Mediterráneo, desde su nacimiento, ha estado firmemente comprometido con la ciudad de Castelló reflejando de forma diaria todos los acontecimientos que han marcado el desarrollo de la capital de la Plana y de la provincia hasta convertirse en el faro informativo de generaciones de castellonenses que tienen en Mediterráneo su referente informativo.

Esta semana, en la recepción oficial a los premiados, la alcaldesa ha destacado que "hablar de algo que va más allá de un medio de comunicación. Porque más allá de informar, Mediterráneo ha contribuido a fomentar una opinión pública crítica y ha acompañado la modernización de la ciudad de Castelló, siendo testimonio directo de su desarrollo urbanístico, económico y cultural". La primera edila también ha destacado que “Mediterráneo lleva un siglo informando de nuestras fiestas, como las de la Magdalena, los cambios políticos, las inquietudes vecinales, el dinamismo empresarial o las conquistas colectivas de la sociedad castellonense”.

La alcaldesa, con el el director de la Banda Municipal, José Vicente Ramón. / Mediterráneo

Banda Municipal, también Medalla de Oro

Por otra parte, la Banda Municipal de Castelló también recibirá la Medalla de Oro de la ciudad ya que este año se celebra su centenario con toda una serie de actos y conciertos que tuvieron uno de sus puntos álgidos el pasado 2 de julio con un concierto extraordinario en la Plaza Mayor, coincidiendo con los cien años del primero de sus conciertos en 1925.

Un compromiso con la cultura y la sociedad castellonense, que es también uno de los orgullos más grandes de nuestra ciudad por lo que supone su legado y su aportación a la vida. festiva y cultural de la capital”. "Es un reconocimiento a su contribución inigualable al patrimonio cultural castellonense”, ha resumido.

Els Llauradors, en una actuación en la plaza Mayor. / Mediterráneo

Rondalla Els Llauradors

Otra de las distinciones, en este caso la de Corbatín de Honor será para la popular rondalla Els Llauradors, una de las formaciones musicales más reconocidas en la ciudad de Castelló durante el último medio siglo.

Tras su nombramiento, Carrasco ha afirmado que “la rondalla Els Llauradors ha sido mucho más que un grupo musical para Castellón, convirtiéndose en toda una institución y un referente cultural para varias generaciones de castellonenses desde su nacimiento como grupo en los años 60”.

“Son un referente cultural y festivo de primer orden, estando presentes con su música y canciones en millas de actuaciones tanto en los barrios de nuestra ciudad como en el resto de nuestra provincia, llevando siempre con orgullo el nombre de nuestra ciudad”, insistió.

La alcaldesa, junto a Ignacio Perez de Heredia. / Mediterráneo

Hijo Adoptivo

Castelló reconocerá también al sacerdote Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo por su extraordinaria trayectoria personal y espiritual. Nacido en Laguardia (Álava), siempre ha estado vinculado a Castello, sus raíces, sus tradiciones y su pastoral.

La ciudad ha destacado tanto “los méritos por su trabajo como sacerdote y director espiritual de la Real Cofradía del Lledó, como intelectual y humanista”.