Mediterráneo recibe la Medalla de Oro de Castelló como voz de la ciudad durante un siglo

Un Castelló en fiestas, las de su fundación con la firma del Privilegi de Trasllat el 8 de septiembre de un 1251 del que ya han pasado 282.510 días, ha reconocido a Mediterráneo, el Periodico de Castellón, con la Medalla de Oro, su máxima distinción, en un 2025 en el que celebra sus primeros 100 años de vida. Una Medalla de Oro por ser "testimonio vivo de compromiso con una comunidad". "El periódico Mediterráneo, fundado en el año 1925, cumple en 2025 cien años de presencia continua en la vida informativa, cultural, social y democrática de Castelló de la Plana consolidando un papel fundamental como cronista de la historia local, regional y nacional". Con estas palabras, la concejala de Cultura, María España, ha definido cómo el diario ha sido, es y aspira a seguir siendo el altavoz del territorio.

Ha sido la alcaldesa, Begoña Carrasco, la que ha hecho entrega del reconocimiento al consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en un salón de plenos lleno hasta la bandera, con la Corporación Municipal de Castelló al completo, y con la presencia, entre otros, de la presidenta de Les Corts, Llanos Masó; el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez; y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, y el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López; entre otras autoridades, y en presencia de los otros protagonistas: la Banda Municipal de Castelló, con su director, José Vicente Ramón al frente; la Rondalla Els Llauradors; y el Hijo Adoptivo de Castelló, Ignacio Pérez de Heredia.

"Éste es un logro colectivo, un reconocimiento hacia todos los castellonenses, Cien años de historia no se escriben sin la confianza de nuestros lectores y sin el esfuerzo de generaciones que nos dejaron entrar en sus vidas" Aitor Moll — Consejero delegado de Prensa Ibérica

Tras recoger la Medalla de Oro, en presencia del director de Mediterráneo, Ángel Báez; y el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez; el consejero delegado de Prensa Ibérica ha destacado que "hoy es un día muy especial; por supuesto, muy especial para la ciudad, que celebra sus 774 años de historia, pero también es muy especial para todos los que formamos parte del Grupo Prensa Ibérica y, cómo no, para todas las trabajadoras y trabajadores que, durante generaciones, han hecho y hoy siguen haciendo posible el diario Mediterráneo".

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha recogido la Medalla de Oro de la Ciudad. / Manolo Nebot / Toni Losas

"Les confieso que recibir la Medalla de Oro de la ciudad, en reconocimiento a los cien años de vida del Periódico Mediterráneo como el Diario de Castellón, nos llena de emoción y de enorme orgullo. Pero les diré que éste es un logro colectivo, un reconocimiento hacia todos los castellonenses, porque son ellos los que han hecho posible que hoy lleguemos hasta aquí. Cien años de historia no se escriben sin la confianza de nuestros lectores y sin el esfuerzo de generaciones que nos dejaron entrar en sus vidas", ha señalado Aitor Moll en su intervención.

"Mediterráneo nació con la vocación vocación de informar, de acompañar y de reflejar la vida de Castellón. Y lo ha hecho siempre con un compromiso firme con la verdad, con la pluralidad, la honestidad y la cercanía. Cada página escrita, cada fotografía publicada, ha sido un relato histórico de esta tierra, de sus fiestas, de sus desafíos, sus desasosiegos, de sus sueños cumplidos y de los que aún están por llegar", ha dicho. "Quiero agradecer a quienes han hecho posible este centenario: a nuestros trabajadores, pasados y presentes, por su entrega diaria; a las instituciones y empresas que nos han apoyado; y, sobre todo, a nuestros lectores y a los nuevos usuarios de nuestra plataforma web y MediTV, nuestra televisión, porque son ellos el auténtico motor que nos empuja a mejorar cada día".

Y, cerrando, ha destacado que "este honor que hoy nos hace la millor terreta del món lo asumimos con responsabilidad: la de seguir siendo voz e imagen al servicio de los castellonenses para un futuro que se nos presenta apasionante".

Antonio Mena, Elisa Ortells y José Vicente Ramón, con la Medalla de Oro. / Toni Losas / Manolo Nebot

La Banda Municipal, la banda sonora de la ciudad

Como "banda sonora de la ciudad durante sus 100 años de vida, desde su creación el 1de julio de 1925 bajo la batuta de Pascual Asencio y compañera de la vida colectiva de Castelló, sumando a su repertorio la tradición y la modernidad marcando el ritmo de miles de castellonenses", la Banda Municipal ha recibido la Medalla de Oro de manos de la alcaldesa. Carrasco ha destacado el valor como símbolo y embajadora de la capital.

Su director, José Vicente Ramón, ha explicado que "la Banda Municipal nace de la inquietud de una parte de la sociedad castellonense que, cien años después, recoge este galardón con orgullo y satisfacción, como un reconocimiento al sueño de la ciudad y al camino recorrido por tantas y tantas personas que nos han precedido y las que vendrán". "Para que esos aplausos no se apaguen y duren 100 años más, gracias".

Els Llaurados, en el salón de plenos. / Manolo Nebot / Toni Losas

Els Llauradors, patrimonio de Castelló

Castelló ha reconocido institucionalmente con la Corbata de Honor 2025 a la Rondalla Els Llauradors, "por su dilatada y ejemplar trayectoria al servicio de la música popular, la cultura local y la promoción de los valores identitarios de Castelló desde su fundación, en 1968, sienso portadores y difusores del patrimonio inmaterial de la ciudad de Castelló en forma de la música popular y sus canciones, y embajadores de la cutura y los valores identitarios de la ciudad", según ha relatado la edila.

Han recogido el estandarte Francisco Signes, Antonio Martí, José Martín, Juan Nebot, Manuel Montañés, Luis Viciano y César Agut, que ha ejercido como portavoz. "Nuestro más sincero agradecimiento", ha dicho, destacando "el reconcimiento a la defensa y preservación de la cultura popular, que es defender y preservar nuestra tierra, Castelló, por nosotros y para las generaciones futuras, porque Els Llauradors somos una rondalla dl pueblo, del pueblo de Castelló". Y, parafraseando el final de su concierto de despedida en la plaza Mayor, ha pedido que "por favor, no nos olvideis nunca".

Ignacio Pérez de Heredia, al recoger su reconocimiento como HIjo Adoptivo. / Manolo Nebot / Toni Losas

Pérez de Heredia, Hijo Adoptivo

Castelló ha distinguido a mosén Ignasio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo por una vida ligada a la ciudad y a la diócesis de Segorbe-Castellón, en atención a su extraordinaria trayectoria personal, académica, espiritual y docente, por la que ha contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento de los valores culturales, éticos y religiosos de esta ciudad, y por su profundo arraigo y entrega durante décadas a la vida social y devocional castellonense, encarnando los valores que fundamentan el otorgamiento de tal distinción.

Nacido en Laguardia (Álava), pero desde "la cuna, castellonense, castellonero y orellut", como él mismo ha explicado en un discurso en el que ha visibilizado que es memoria viva de la ciudad y de la vida episcopal. Un Ignacio Pérez de Heredia que ha contado cómo fue "un niño de la guerra", que vivió "duros momentos de la contienda, como ver cómo una bomba arrasa mi casa", o "jugaba al fútbol en Huertos Sogueros", antes de que su vocación le llamara. "Yo soy de Castelló, aunque he estado en Tortosa, en Vitoria, en Roma, en Múnich... siempre he vuelto a Castelló, que es mi casa", ha destacado, incidiendo en que "soy un sacerdote, uno más, al servicio de la diócesis", reconociendo "su larga y amplia trayectoria", tras recordar, en primer lugar, "la memoria de mis padres, maestros, que vinieron a Castelló por una oposición y aquí nos quedamos".

La alcaldesa, durante su intervención. / Manolo Nebot / Toni Losas

"Castelló, locomotora de la provincia"

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado en el salón de plenos, "escenario perfecto para entregar las distinciones a personas y colectivos sin las que no se puede entender nuestra ciudad, el hogar de todos", los cuatro nombres que engloban a miles de castellonenses, sin cuya labor esta no seria la gran ciudad que es".

"El Periódico Mediterráneo, la Banda Municipal de Castellón, la rondalla Els Llauradors y el prior Emérito de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, Ignacio Pérez de Heredia, son un ejemplo a reivindicar. Sus trayectorias y méritos nos recuerdan de qué pasta estamos hechos los castellonenses, que no hemos venido a pasar de puntillas por la vida, sino a dejar huella. Y el ejemplo de las distinciones de hoy deben servirnos no solo para aplaudir su esfuerzo, sino para continuar su obra".

"Castelló somos la capital, pero somos mucho más. Ser “capital” es una designación geográfica, administrativa, pero yo aspiro a que sea algo más, quiero que Castellón ejerza su capitalidad. Yo quiero que Castellón siga siendo la locomotora de esta provincia, el orgullo de sus otros 134 municipios. Un aliado para cada pueblo de nuestras ocho comarcas, pero también un centinela, un guardián, un hermano. La que tira del carro, la que siempre está cuando se la necesita, la primera en llegar y la última en irse, la que se arromanga y se moja para pescar, la que se volcó con sus hermanos valencianos en la DANA, la que acudió a Castilla y León durante los incendios de hace unas semanas...", ha señalado la primera edil.

Carrasco ha incidido en que "somos, porque mucho antes otros fueron, y por eso hoy es nuestro día. La jornada en la que celebramos nuestra historia común, la de todos los que nos precedieron y la de todos los que nos sucederán. Eso es lo que representa el 8 de septiembre de 1251, el inicio de un proyecto colectivo, el de una ciudad plural y multicultural en la que cabemos todas las ideologías, religiones, nacionalidades o formas de amar". Y ha puesto el foco en que "los pilares que sostienen a una ciudad, también a esta, son las personas".

"Hijos de La Plana, fills de Castelló, 282.510 días después, continua siendo un regalo ver salir cada mañana el sol en esta parte del mundo. Pongámomos manos a la obra para pintar un futuro, el futuro de Castelló", ha cerrado, parafraseando a Toquinho.